Полузащитник "Спартака" Зелимхан Бакаев признался, что не ощущает себя лидером команды, и рассказал о желании поиграть в европейском чемпионате.
"Разговоры о лидерстве не давят. Наоборот, заставляют не останавливаться. Чтобы завтра никто не сказал: "Мы в нем ошибались, на самом деле он не игрок высокого уровня".
Ощущаю ли себя лидером команды? Нет, нельзя говорить об этом, когда находишься в команде всего несколько месяцев. Мне еще доказывать и доказывать. Должен прибавлять во всем. Нет аспекта, в котором достиг бы идеала. В передачах, ударах, отборах, тактике… Игра за игрой, тренировка за тренировкой — стараюсь прогрессировать постоянно. Спасибо тренерам, которые помогают.
Есть ли амбиции попробовать себя в Европе? Они были всегда! С самого детства ставил цель: "Спартак", затем Европа. Хочу добиться максимальных результатов в родном клубе, а потом отправиться в европейский клуб прославлять Академию имени Фёдора Фёдоровича Черенкова и сам "Спартак". Чтобы все знали, откуда я и кто меня воспитал.
Предпочтений среди ведущих европейских чемпионатов у меня нет: готов и к силовому, и к техничному футболу. Но для этого нужно выходить на новый уровень. Необходимо каждый день тренироваться и быть во всеоружии", — приводит слова Бакаева пресс-служба клуба.
Бакаев: не ощущаю себя лидером "Спартака"
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