Силкин: Новикову нужно дать работать дальше в "Динамо"

- О матче:
Победил лидер чемпионата, состав которого сильнее. Кроме того, питерцы очень серьёзно подошли к матчу, у динамовцев было мало шансов на что-то рассчитывать. В последней игре первой части чемпионата лидер не хотел терять очки и провёл её на высоком уровне. "Динамо" пыталось сопротивляться, но уровень мастерства игроков двух команд на данный момент... да и игра у питерцев уже есть поставленная, а у "Динамо" она только в стадии становления.
- О предстоящей игре "Бенфика" - "Зенит" и шансах российской команды выйти в плей-офф Лиги чемпионов:
Команда Сергея Семака играет на выезде, и ей будет непросто. С учётом поражения в первой очной встрече, "Бенфика" наверняка захочет отобрать очки. Матч будет непростой, но я думаю, что "Зенит" может добиться победы и, как следствие, выхода в 1/8 финала турнира.
- О словах Кирилла Новикова: "Продолжу ли я работать с "Динамо", станет известно на следующей неделе":
Для полного анализа нужно знать положение дел в клубе. Но я скажу так: Кириллу получили очень ответственное задание, когда команда была на последней строчке в турнирной таблице, а он её вытащил на седьмое место. И если убрать за скобки последний матч с лидером чемпионата, всё что сделал Новиков до этого - это взлёт "Динамо" со дна таблицы в середину. И это очень важно, поскольку наступила зимняя пауза, будет открыто трансферное окно. Хоть до конца и непонятно кто будет дальше руководить командой, Новиков, на мой взгляд, со своей задачей справился на "отлично".
- О первой части сезона для "Динамо":
Свою оценку дало руководство клуба, которое произвело смену тренерского штаба, и после этого всё пошло на поправку. Перед "Динамо" в преддверии сезона была поставлена задача попасть в еврокубки, но, очевидно, с последнего места эту задачу не выполнить (улыбается). А сейчас команда в середине турнирной таблице. Посмотрим, что случится дальше, но насколько я понимаю - игроки поверили в Новикова, хоть до этого он работал только с молодёжной командой. Сами результаты убедили футболистов, что всё что они делали под руководством Кирилла - они делали правильно. Я не могу говорить за руководство, но Новиков, ко всему прочему, ещё и парень из динамовских структур. На мой взгляд, ему нужно дать работать дальше.
Силкин: Новикову нужно дать работать дальше в "Динамо"
Бывший главный тренер московского "Динамо" Сергей Силкин в интервью Rusfootball.info прокомментировал игру своей экс-команды в матче 19-го тура Премьер-Лиги против "Зенита" (0:3).
Фото: ФК "Динамо"
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