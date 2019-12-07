В матче 19-го тура чемпионата России "Краснодар" и ЦСКА не выявили победителя - 1:1.
РПЛ
19 тур
Гол: Обляков, 15, Ари, 63
"Краснодар": Сафонов, Петров, Мартынович, Спайич, Рамирес, Стоцкий (Скопинцев, 46), Олссон (Камболов, 83), Вильена, Газинский, Ари (Берг, 86), Вандерсон.
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Карпов, Дивеев, Магнуссон, Кучаев, Обляков (Ахметов, 83), Бистрович, Дзагоев (Набабкин, 66), Влашич (Бийол, 86), Чалов.
Предупреждения: Влашич, 42, Дзагоев, 58, Обляков, 62, Чалов, 65, Набабкин, 74, Дивеев, 90+1, Вильена, 90+9
"Краснодар" и ЦСКА сыграли вничью
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