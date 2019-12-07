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Масалитин: предстоящий матч против "Эспаньола" в Лиге Европы будет сродни экскурсии в Испании

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в интервью для Rusfootball.info прокомментировал матч "армейцев" против "Краснодара" (1:1) в 19-м туре Премьер-Лиги.
Фото: belpressa.ru
- Об игре:

И вновь ЦСКА провёл 2 разных тайма, причём в первом отыграв на должном уровне лишь 30 минут. За это время москвичи навязали свою игру, успели забить, но потом мяч перестал держаться, увеличилось количество брака, мяч выбивали хоть куда-нибудь, "Краснодар" стал поддавливать и сравнял в итоге счёт.

- О пенальти в ворота ЦСКА:

Если даже фол и был, как мне показалось, перед контактом с Обляковым Ари подыграл себе рукой. Кроме того, в момент удара нападающего "Краснодара" Газинский уже забежал в штрафную площадь. Конечно, пенальти спорный. Обляков контролировал ситуацию, спокойно поставив корпус. Но теперь уже ничего не исправить. Ситуацию выправил Акинфеев, потащивший пенальти, но, к сожалению, одноклубники ему не помогли, и Ари добил мяч в сетку.

- О первом круге для ЦСКА:

Нахождение ЦСКА на третьем месте по итогам первого круга - стечение обстоятельств, а также следствие нестабильной игры конкурентов. Конечно, хорошо что команда в тройке, но по организации игры у "армейцев" очень и очень много.

- О работе ЦСКА в зимнее трансферное окно:

Думаю, клуб должен проделать очень большую работу в вопросе усиления состава. Сегодня даже железный Фернандес выглядел крайне слабо, а всё потому что он устал и физически, и морально, а замены ему никакой нет. Не помню когда он выглядел так слабо в последний раз. И на таком же уровне сегодня отыграло полкоманды, особенно во втором тайме это явно было видно. Коллектив уже был в отпуске, поскольку сильно перегружен и все устали со всех точек зрения. Предстоящий матч против "Эспаньола" в Лиге Европы будет сродни экскурсии в Испании. Судя по физическому состоянию, команда просто выдохлась. Поэтому в зимнее трансферное окно ЦСКА необходимо укрепить состав.


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Теги: Масалитин ЦСКА Краснодар
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