Рибалта: спортивный директор "Ювентуса" интересовался моим мнением об Алексее Миранчуке

"Верю ли, что Алексей Миранчук может перейти в "Ювентус"? Если вы спрашиваете мое мнение, то я считаю, что в "Юве" есть очень много игроков на этой позиции. Потому такой трансфер представить сложно. Думаю, что атакующая группа в "Юве" более чем укомплектована.
Интересовался ли моим мнением об Алексее спортивный директор "Ювентуса" Фабио Паратичи? Да, он узнавал, что я о нем думаю.
Что касается информации СМИ о желании "Зенита" купить братьев Миранчуков, то оба брата — очень интересные футболисты, но они играют в "Локомотиве". Мы не можем говорить об интересе или отсутствии интереса к ним со стороны "Зенита". У нас есть свои игроки, которые показывают хороший уровень, лидируя в РПЛ и ведя борьбу за плей-офф ЛЧ. Мы не думаем о тех, кто выступает в других командах", — сказал Рибалта.
В новом выпуске #Инсайдеры Нобель Арустамян встретился с Хавьером Рибалтой. Спортивный директор @zenit_spb рассказал о контрактах Дзюбы и Семака, Миранчуке в «Ювентусе», своих лучших трансферах— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) December 6, 2019
? В субботу в 21:55 на #МАТЧПРЕМЬЕР
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? Приложение «МАТЧ!» pic.twitter.com/tfdjsUpsPl