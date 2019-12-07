Рибалта: спортивный директор "Ювентуса" интересовался моим мнением об Алексее Миранчуке

В новом выпуске #Инсайдеры Нобель Арустамян встретился с Хавьером Рибалтой. Спортивный директор @zenit_spb рассказал о контрактах Дзюбы и Семака, Миранчуке в «Ювентусе», своих лучших трансферах



? В субботу в 21:55 на #МАТЧПРЕМЬЕР

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? Приложение «МАТЧ!» pic.twitter.com/tfdjsUpsPl