В матче 19-го тура чемпионата России "Сочи" сыграл вничью с "Рубином" со счетом 1:1.
Чемпионат России
19 тур
Голы: Лагатор, 39, Марков, 50
Сочи: Н. Заболотный, Кудряшов, Новосельцев, Мевля, Миладинович, Померко, Бурмистров (Колдунов, 62), Полоз, Мостовой, Лагатор, Карапетян (А. Заболотный, 52).
Рубин: Дюпин, Плиев, Сорокин, Поярков, Данченко, Могилевец, Подберезкин (Башкиров, 82), И. О. Коновалов, Зуев (Кипиани, 87), Давиташвили, Марков.
Предупреждения: Коновалов, 63, Марков, 85
"Сочи" дома сыграл вничью с "Рубином"
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»