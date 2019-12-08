Могилевец: довольны, что отыгрались, но хотелось большего

Полузащитник "Рубина" Павел Могилевец прокомментировал ничью с "Сочи" (1:1), передает корреспондент Rusfootball.info.



- Какие впечатления от игры? Что получилось, а что нет?



- Не получилось забить на один гол больше, чем соперник. Довольны, что отыгрались, но хотелось большего. Не получилось хорошо пробить, чтобы мяч залетел в ворота.



- Итог закономерный?



- Да. В какие-то периоды игры мы играли лучше, в какие-то - "Сочи".



- Это был матч за шесть очков? Обе команды находятся внизу таблицы.



- Конечно. Тем более последняя игра перед отпуском, хотелось получить какой-то результат.