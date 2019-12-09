Объявлены претенденты на звание лучшего тренера РПЛ в декабре

? Кто из наставников был лучшим в декабре?— Российская Премьер-Лига (@rfpl) December 10, 2019
Отдайте голос за лучшего тренера месяца в нашей группе ВКонтакте: https://t.co/lWm8OclRbL
? В этом сезоне Лучшего тренера месяца совместно выбирают болельщики, эксперты Российской Премьер-Лиги и канала МАТЧ ПРЕМЬЕР#ТренерМесяца pic.twitter.com/J4faaMeMNU
Болельщики, эксперты РПЛ и канала "Матч Премьер" сделают выбор между следующими кандидатами:
Сергей Семак ("Зенит") — 6 очков в 2 матчах, 1-е место в турнирной таблице.
Игорь Черевченко ("Арсенал") — 6 очков в 2 матчах, 6-е место в турнирной таблице.
Вадим Евсеев ("Уфа") — 6 очков в 2 матчах, 7-е место в турнирной таблице.
Дмитрий Парфенов ("Урал") — 4 очка в 2 матчах, 9-е место в турнирной таблице.
Тимур Шипшев ("Тамбов") — 4 очка в 2 матчах, 11-е место в турнирной таблице.