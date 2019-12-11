Рейнгольд: наши спортивные чиновники просто не умеют нас защищать

Чемпион и обладатель Кубка СССР Валерий Рейнгольд в интервью корреспонденту Rusfootball.info прокомментировал решение ВАДА отстранить российских спортсменов от участия под государственным флагом в крупных международных соревнованиях на четыре года и запретить России проводить крупные международные турниры в течение четырех лет.



Фото: "СЭ"

- Что здесь сказать? Наши спортивные чиновники всегда пребывают в зимней спячке. Сейчас они после этой спячки только просыпаются. Они просто не умеют нас защищать, - делится мнением Рейнгольд. - Мы в принципе только-только начинаем раскрывать рты. А где же мы были раньше? Где было руководство нашего антидопингового агентства? Где было руководство Олимпийского комитета? Они что, только сейчас об этом узнали? Понятное дело, что дыма без огня не бывает - проблема есть. А раз есть проблемы - ищите адвокатуру высокого уровня. Болтать-то мы все умеем, но надо дело делать. Что же вы так подставляетесь? Защищайтесь!



А вы, господа из ВАДА, попробуйте поговорить таким же образом с Канадой или США - вам же быстро укажут на ваше место! А с нами можно, конечно. Потому что Россия будет полдня просыпаться, а потом месяц раскачиваться. Затем все собираются и спрашивают: что же нам делать? А там уже все за нас решили. До тех пор, пока мы будем так защищаться, нас будут без конца пороть. Но не хотят люди работать! Никак не хотят. Ни одного адвоката грамотного в этом деле не вижу. У нас они, наверное, только на бракоразводных процессах работают. Вот такое у меня мнение по поводу всей этой ситуации.



Виктория Яковлева, Rusfootball.info