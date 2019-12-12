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Созин: Наши клубы вылетают из еврокубков, чтобы туда вернуться. Зачем?

Член комитета по этике РФС Андрей Созин поделился мнением по поводу последних выступлений российских клубов в еврокубках.

- Вчера в СМИ я видел реплики от представителей команд, которые играли в еврокубках. Говорят, что теперь их главная задача — бороться за чемпионство и выходить в еврокубки в будущем сезоне. Но ведь в этих еврокубках они только что участвовали, при этом не очень хорошо. Наши клубы вылетают из еврокубков, чтобы туда вернуться. Зачем же туда рваться, зачем это нужно? Чтобы всё шло по замкнутому кругу? Ставить задачу просто поиграть в Европе — неправильно. Задача должна быть — выйти в полуфинал, финал и выиграть турнир. Нам надо выбираться из замкнутого круга. ЦСКА и «Зенит» раньше ведь выигрывали еврокубки! А сейчас просто хотят там участвовать.

Многие говорят, что для того чтобы хорошо играть в Европе, нужны другие игроки. Но их же нет! При этом после побед так не говорили, а как только провалились, сразу же состав стал слабым. Пусть тогда объяснят, что нам делать. Может, не стоит там участвовать? - цитирует Созина "Чемпионат".

Напомним, что шансы на выход в плей-офф остались только у "Краснодара". Сегодня он играет против "Хетафе".

Начало игры - в 20:55 по мск.


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Теги: Созин Краснодар
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