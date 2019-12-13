Грушевский: гендиректор "Зенита" является прямым начальником президента РФС Дюкова

- На мой взгляд, в нынешних раскладах российского чемпионата есть существенный изъян, - начал Грушевский. - И не озвучить его не имеют право ни болельщики, ни журналисты, ни футбольная общественность. Считаю, что существует серьёзный конфликт интересов в работе президента РФС Александра Дюкова, который совмещает столь серьёзную и ответственную должность с должностью топ-менеджера газпромовской структуры. Мы привыкли к тому, что представители "Зенита" возглавляли отечественный футбол, но ни господин Мутко, ни господин Фурсенко никогда не совмещали должность президента РФС с должностью в структуре спонсора "Зенита". Они были свободны от своих обязательств перед любыми структурами "Газпрома" и прочих организаций, аффилированных с "Газпромом".
На мой взгляд, нынешний генеральный директор "Зенита" Александр Иванович Медведев является прямым начальником господина Дюкова. И я далёк от мысли о том, что Медведев говорит Дюкову как нужно руководить российским футболом и какие решения по поводу судейства и пр. принимать. Но то что Дюков является лицом подчинённым, и то что здесь есть прямой конфликт интересов - это мина замедленного действия. Этот конфликт интересов тем или иным способом, по моему мнению, нужно разрешить, а замалчивать его нельзя, это бессовестно и нечестно.
Не в интересах "Зенита" и всего российского футбола игнорировать этот серьёзнейший конфликт интересов. На мой взгляд, это должно быть озвучено, господин Дюков должен внести ясность в этот вопрос и решить: он либо приостанавливает своё административное подчинение в "Газпроме" или он должен найти другой выход и оставить пост президента РФС. Иначе в каждом решении господина Дюкова и РФС мы будем видеть какой-то подтекст, что это делается в интересах "Зенита". Лидерство питерцев в Премьер-Лиге никак не связано с недобросовестностью действий в пользу питерцев, но потенциал у этого противоречия огромный. И если оно не будет разрешено - грядущее чемпионство "Зенита" можно будет подставить под сомнение.
Грушевский: гендиректор "Зенита" является прямым начальником президента РФС Дюкова
Известный актёр, юморист и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский в интервью для Rusfootball.info высказал своё мнение по поводу пребывания Александра Дюкова на посту президента Российского футбольного союза (РФС).
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»