» » Мейтин: в РПЛ должны понимать, за что полиция привлекает фанатов

Мейтин: в РПЛ должны понимать, за что полиция привлекает фанатов

Директор по безопасности и работе с болельщиками Российской Премьер-Лиги Александр Мейтин рассказал, что он запланировал встречу с представителями МВД, чтобы обсудить ситуации с задержаниями футбольных фанатов.

"Если говорить о Петербурге, там были задержания в городе и на стадионе. Мы отвечаем за стадион, но направили запросы во все инстанции. Потому что мы хотим получить чёткий ответ, но его мы пока не имеем. Не могу ставить диагноз, не видя больного. Просчёт наших коллег из полиции в том, что всегда можно объяснить, за что человек задержан. А когда это закрыто и мы пользуемся только слухами и информацией из источников, то не можем делать каких-либо заявлений.

По истории в Ростове мы сделали выводы, и надеюсь, что больше такого не повторится. В перерыве мы обсудим все ситуации с МВД, у нас накопились вопросы, и нам есть что сказать друг другу.

МВД должно реагировать моментально. Но мы должны понимать, что делает полиция и за что привлекают людей, в этом плане мы и будем вести диалог с МВД", - цитирует Мейтина "Чемпионат".


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Мейтин
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

Гвардиола: я восхищаюсь Зиданом, мечтал играть рядом с ним
Прядкин: конструктивные особенности арены позволяют ЦСКА оснастить стадион крышей 2
Прядкин: 54 ассоциации против идеи Переса о европейской Суперлиге 2
Прядкин говорит о расширении РПЛ или введении плей-офф. В обоих случаях станет только хуже
Спортивный директор "Тамбова": если бы не губернатор области, мы бы не играли даже в ФНЛ 5
Прядкин: надеюсь, с 20-го тура система VAR будет работать в полном объёме
Мейтин: в РПЛ должны понимать, за что полиция привлекает фанатов 1
"Крылья Советов" планируют заплатить Божовичу зарплату за полгода за разрыв контракта 1
Де Йонг: надеюсь, я выиграю свое первое эль-класико
"Локомотив" намерен выкупить Жоау Мариу у "Интера"
Прядкин рассказал об увеличении количества зрителей на матчах РПЛ 1
Озил против Китая, обезьяны – против расизма, Украина – за Зозулю. В футболе бушуют этнические скандалы 3
Прядкин: рассматривали варианты с плей-офф в РПЛ, но до ЧМ-2022 это сделать сложно 7
Семак по новому контракту с "Зенитом" будет зарабатывать 1,7 млн евро 27
"Матч ТВ" и Twitch не будут заблокированы, так как удалили незаконный контент АПЛ
Прядкин: футбол – игра для болельщиков, без них он беднеет 2
Глава РПЛ подчеркнул, что чемпионат России не деградирует 8
Ефремов покинул ЦСКА 1
Ван Дейк - игрок года в Англии по версии Ассоциации футбольных болельщиков
Неймар: между мной и Мбаппе нет соперничества
Агент: Роналду мог бы завершить карьеру в "Ювентусе"
Агент Лукаку - о расизме: каждый раз, когда Серия А открывает свой рот, становится все хуже 2
Данни: Дзюбе подходит английский чемпионат. Но я думаю, Артем хочет остаться в России 3
Лев Лещенко: я буду заниматься персональной стороной культурной программы "Динамо" 1
Зидан: "Реал" знает, что столкнется с Месси, но у нас тоже есть оружие
Президент ПФЛ рассказал об увеличении затрат клубов на перелеты 1
Соколов: предыдущая реформа ПФЛ не отвечала реалиям
Одноклубник Комличенко сообщил, что у форварда есть варианты во Франции 1
Месси: Азар отличается от Роналду. Заменить Криштиану очень трудно
Георгий Джикия - об увольнении Кононова, судействе и оскорблениях Дзюбы
Все новости