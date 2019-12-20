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Ушёл из жизни чемпион СССР в составе ЦСКА Юрий Пшеничников

Пресс-служба ЦСКА в твиттере сообщил об уходе из жизни бывшего вратаря команды Юрия Пшеничникова в возрасте 79 лет.

"Выражаем соболезнования родным и близким Юрия Павловича", — говорится в сообщении «армейцев».

Пшеничников защищал цвета ЦСКА с 1968 по 1971 год. В 1968 году он стал обладателем приза "Вратарь года", а в 1970 году завоевал с клубом титул чемпиона СССР.

В ходе карьеры игрока, которая длилась с 1958 по 1972 год, Пшеничников также выступал за "Пахтакор", а с 1966 по 1970 год вызывался в сборную СССР. В 1978 году экс-вратарь начал тренерскую карьеру и в дальнейшем работал в ЦСКА и ряде других клубов. Его последним местом работы было московское "Динамо", которое он покинул в 2007 году.



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Теги: Пшеничников ЦСКА
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