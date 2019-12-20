Ушёл из жизни чемпион СССР в составе ЦСКА Юрий Пшеничников

"Выражаем соболезнования родным и близким Юрия Павловича", — говорится в сообщении «армейцев».
Пшеничников защищал цвета ЦСКА с 1968 по 1971 год. В 1968 году он стал обладателем приза "Вратарь года", а в 1970 году завоевал с клубом титул чемпиона СССР.
В ходе карьеры игрока, которая длилась с 1958 по 1972 год, Пшеничников также выступал за "Пахтакор", а с 1966 по 1970 год вызывался в сборную СССР. В 1978 году экс-вратарь начал тренерскую карьеру и в дальнейшем работал в ЦСКА и ряде других клубов. Его последним местом работы было московское "Динамо", которое он покинул в 2007 году.
Сегодня ушёл из жизни чемпион СССР 1970 года в составе #ЦСКА, обладатель приза Вратарь года-1968 Юрий Пшеничников. Выражаем соболезнования родным и близким Юрия Павловича pic.twitter.com/xjn40LTg3E— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) December 20, 2019