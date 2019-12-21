«Ливерпуль» взял третий трофей за год, «Монако» спас тренера, а ЦСКА, похоже, ищет форварда

Месси девятый раз за десять лет забивает 50+ мячей за год, «Интер» и «РБ» лидируют в своих лигах, а бедовый «Эвертон» определился с главным тренером.
Клопп взял третий трофей с «Ливерпулем»
Пока «Манчестер Сити» терзал «Лестер» и максимально сокращал отставание до второго места, «Ливерпуль» не без проблем, но выиграл третий турнир в 2019-м. В финале клубного чемпионата мира красные победили «Фламенго».
Изначально казалось, что при должном настрое проблем у победителей Лиги чемпионов не будет. Но повозиться пришлось ещё в полуфинале с мексиканским «Монтерреем». На решающий матч Клопп выпустил всю основу, но обладатель Кубка Либертадорес продержался до экстратаймов.
На последних минутах основной части матча судья принял решение не назначать пенальти на Мане (сначала поставил, потом посмотрел повтор на предмет, штрафной это или пенальти, но вообще отменил нарушение), но в дополнительное время англичане всё-таки сумели дожать «Фламенго» - Фирмино после передачи Мане оформил победный гол. А лучшим игроком турнира признали Салаха...
Теперь у Клоппа три трофея в «Ливерпуле» (ранее - Лига Чемпионов, Суперкубок Европы) и три – в этом году (раньше английские команды никогда не собирали такой набор в пределах одного года). У красных первый в истории кубок клубного ЧМ и 47-й трофей за всю историю.
Будет ли 2020-й для скаузеров ещё успешнее?
«Монако» спасает тренера
На неделе «монегаски» обидно влетели «Лиллю» в Кубке французской лиги, и руководство, по информации СМИ, поставило перед Жардимом совсем конкретные условия – увольнение в случае второго поражения кряду против этого же соперника, но уже в Лиге 1. Игроки своего коуча не подвели.
«Монако» забило два в первом тайме и три во втором (хотя пропустило первым) и размазало «Лилль» за поражение в другом турнире. Головин провёл на поле весь матч и отметился – под его прессингом потерялся Бенжамен Андре, после чего пошла первая результативная атака «монегасков», а затем Головин сделал красоту - протащил мяч через полполя и выкатил мяч Агиляру. Но тот не стал бить и выкатил Бен-Йеддеру - так у что у Головина, увы, лишь предголевая.
Жардим спасён, «Монако» в порядке (не считая удаления Субашича, который умудрился схлопотать красную, сидя на банке) – за Головина по итогам выходных совершенно спокойно.
Если говорить про другого российского игрока в европейских лига – Денис Черышев впервые с пятого ноября появился на поле против «Вальядолида» (ему выделили полчаса), но отличиться у полузащитника не получилось – команды закончили вничью.
«Эвертон» назначил Анчелотти
По итогам выходных на две сиротских команды в АПЛ стало меньше. Микель Артета договорился с руководством «Сити» и Пепом и официально возглавил «ганнерз» - судя по тому, что про него говорят коллеги, у специалиста большое будущее.
А «Эвертон», который упал ещё ниже, чем лондонцы, таки договорился с Анчелотти, оставившим «Наполи». Итальянец согласился подхватить «ирисок», которым осталось совсем чуть-чуть до зоны вылета – очевидно, Карло сложностей не боится.
Ну а между собой на этих выходных два проваливающих сезон клуба сыграли вничью и без голов.
Месси отвечает на высоченный прыжок Роналду
В последнее время мы чаще говорили про Криштиану, который отправил в ворота «Сампдории» невозможный гол, но теперь даёт повод его главный антагонист Месси. «Барселона» вчера разгромила «Алавес» и гарантировала себе лидерство по итогам этого тура (гонка с «Реалом» продолжается), а Лионель Месси забил – и обошёл Бензема в таблице лучших бомбардиров (теперь у Месси 13 голов в 12 матчах).
Но ещё солиднее то, что этот мяч стал для Месси 50-м в этом году, если считать голы и за клуб, и за сборную. За последние 10 лет Лео девять раз забивал за календарный год 50 и более мячей – так что кто ещё тут машина.
«Лейпциг» лидирует, «Интер» вернулся на первое место
В Бундеслиге завершился первый круг. По итогам половины чемпионата лидирует не «Бавария» или «Дортмунд» - на первом месте «РБ», снявший всю спесь с питерского «Зенита» в этой Лиге чемпионов.
Из-за потери очков Менхенгладбаха «Лейпциг» остался лидировать «чисто». До второго места теперь два очка, которые ничего не гарантируют, но являются очень серьёзным комплиментом для Юлиана Нагельсманна.
В Серии А всё по-старому – «Интер» в матче 17-го тура Серии А крупно победил «Дженоа» и вернулся на первую строчку, которая на промежуточном этапе отошла «Юве».
ЦСКА хочет купить лучшего бомбардира Белоруссии!.. Уже не хочет
Не успела вчера грянуть бомба (локальная, но всё же) насчёт возможной покупки московского ЦСКА лучшего бомбардира чемпионата Белоруссии – 2019 Ильи Шкурина, как сразу же последовало опровержение – агент футболиста дал максимально быстрый и внятный комментарий – игроком красно-синие не интересуются, информация журналистов неверна.
Почему бы не обратить ложную информацию на пользу себе, взять лишним козырем на переговоры о новом, например, контракте? Может, потому что информация не ложная, а представитель футболиста не хочет шума?
Ведь ранее уже сообщали, что этой зимой ЦСКА планирует усиливать нападение.
Фото: Getty Images, asmonaco.com, GLOBAL LOOK PRESS
«Ливерпуль» взял третий трофей за год, «Монако» спас тренера, а ЦСКА, похоже, ищет форварда
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