Бывший футболист "Спартака" и сборной Украины Максим Калиниченко оценил акцию российских фанатов, которые в знак солидарности с болельщиками красно-белых договорились уходить с матчей РПЛ на 30-й минуте матчей.
Данная акция была направлена против массовых задержаний фанатов в Санкт-Петербурге и других случаев притеснения ультрас. Акцию "Фратрии" поддержали фанаты практических всех клубов лиги.
— Фанаты "Спартака" инициировали акцию: болельщики разных клубов покидали трибуны в знак протеста против фанатов в Питере.
— Поддерживаю эту акцию: того, что произошло в Питере, быть не должно. Это не спорт, не футбол. Ни с того ни с сего начали у людей отнимать часть их жизни. Зачем вы у них забираете билеты? Зачем лишаете возможности посмотреть футбол? Мало того, что кого-то посадили, так еще и деньги отобрали. Люди за свои деньги поехали в Питер и купили билеты, забронировали жилье. А их просто решили проучить за то, что кто-то на кого-то обиделся. И всех под одну гребенку.
"Фанат не преступник" — очень хороший слоган.
Sport24.ru
Калиниченко: я поддерживаю акцию российских фанатов, нельзя отнимать у людей часть их жизни
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