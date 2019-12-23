Жиго, Иванович, Влашич и Азмун вошли в сборную легионеров осенней части сезона РПЛ по версии Instat

В команду вошли три игрока "Зенита", два футболиста "Локомотива" и по одному представителю "Оренбурга", "Урала", "Спартака", ЦСКА, "Краснодара" и "Ростова".
Вратарь: Андрей Климович ("Оренбург").
Защитники: Денис Кулаков ("Урал"), Бранислав Иванович, Дуглас Сантос (оба — "Зенит"), Самюэль Жиго ("Спартак").
Полузащитники: Гжегож Крыховяк, Жоау Мариу (оба — "Локомотив"), Никола Влашич (ЦСКА), Вандерсон ("Краснодар").
Нападающие: Элдор Шомуродов ("Ростов"), Сердар Азмун ("Зенит").
? Сборная лучших иностранных игроков #РПЛ по итогам 1??9?? туров по версии Instat Index pic.twitter.com/jFVkBs9WoC— Российская Премьер-Лига (@premierliga) December 23, 2019