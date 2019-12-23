Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал изменение санкций в отношении президента ЦСКА Евгения Гинера.
"В апелляционном комитете сидят авторитетные люди, которые знают своё дело. Разговоров и споров о том, что комитет по этике РФС ничего не может, а люди там некомпетентные, было очень много. Говорили, что мы просто протираем штаны, но наказание было серьёзным! Болельщикам важно понять, что комитет по этике – не карающий орган, мы не хотим кого-то жёстко наказывать и отстранять от футбола на всю жизнь!
Сейчас апелляционный комитет сократил наказание. Уверен, что всё комитетом было сделано в рамках регламента. Я удовлетворён таким решением, Гинер реально является одним из лидеров футбольной индустрии страны и всего нашего футбола", - цитирует Созина "Чемпионат".
Созин: удовлетворён решением сократить наказание Гинеру, он один из лидеров нашего футбола
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