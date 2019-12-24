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Дюков объяснил ужесточение наказания за критику судей

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков высказался о новых правилах, связанных с критикой судей.

"Я разберусь, почему программа исполкома не была заранее опубликована. Я уже разобрался. У меня такого умысла не было, произошла техническая накладка. Держать в тайне мы такое не собираемся. Об исполкомах будет полная открытость.

Что касается комментирования вопросов судейства и ограничений, то сегодня были введены определённые ограничения. Это касается увеличение денежных штрафов за резкие комментарии официальных лиц в адрес судейства. Причина этого в том, что мы часто переходим на личности, эмоциональны в наших оценках. Это только добавляет отрицательных эмоций в наш футбол. Никаких запретов перед СМИ мы не ставим. Что касается официальных лиц, то мы исходим из того, что мы находимся в одной лодке. Тема судейства – горячая, количество ошибок высоко, судьи дают повод для таких высказываний, но решать проблемы надо без вынесения суждения в общественность. Это является давлением на судей. Это не способствует решению проблем. Таким образом спортивные функционеры: тренеры, руководители перекладывают ответствтенность с себя на судью. Им нужен стрелочник. Но таких оценок не должно быть. Официальный путь: подача заявления в экспертно-судейскую комиссию. В ряде лиг есть жёсткий запрет на комментарии в адрес судей. Мы допускаем возможные комментарии в адрес судейства, но в рамках этики. Любой тренер или официальное лицо может выразить несогласие со спорным решением. Мы призываем официальных лиц воздерживаться от резких комментариев. Комментарии рода «судья – преступник, «нас убили» и так далее не помогают делу. Просим официальных лиц уйти от таких оценок.

Введено единое наказание за резкую критику – штраф, дисквалификация или всё вместе. Суммы уже определены. Дальше будем смотреть, как всё пойдёт. Если ничего не изменится, то снова будем думать. Сейчас нужно всем успокоиться и концентрироваться на футболе.

Никто не собирается закрываться, на сайте создали раздел "судейство", где будут видеоматериалы с оценками", - цитирует Дюкова "Чемпионат".


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Теги: Дюков
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