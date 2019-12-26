Главный тренер "Балтики" Виталий Калешин поделился мнением о работе российских тренеров, отметив, что многими руководит страх.
"У нас должно быть больше идей и больше доверия к тренерам. Если есть возможность рисковать, будут появляться разные варианты — иногда они будут рождать вопросы у тех, кто анализирует игру. А так — костный футбол, постоянное давление результата, и человек перестает быть интересен как тренер. Сейчас тренерами в России руководит страх.
Семак не боится. "Зенит" — очень разный. Семак не боится менять команду. То, что он с кем-то играет не с позиции силы — вопрос стратегии. Возможно, он считал, что "Зенит" был не на том уровне, чтобы на равных бороться с "Лейпцигом". Это стратегический вопрос.
Гончаренко много экспериментирует. Кажется, что модель одна и та же, но это не так — есть различия между игрой в одного и двух центральных полузащитников.
Конечно, Карпин. Помню его "Спартак" — проактивная команда. "Армавир" — то, что я видел — был скорее командой без стиля. Ну и абсолютно разный "Ростов". То, что происходит сейчас, говорит о том, что в "Спартаке" Карпин был настоящим", — цитирует Калешина Sports.ru.
Калешин: тренерами в России руководит страх. Не боятся Семак, Гончаренко и Карпин
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»