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Болельщики "Кубани" попросили губернатора Краснодарского края передать команду группе инвесторов

Болельщики футбольного клуба "Кубань" написали открытое письмо Губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву с просьбой передать управление командой группе инвесторов, готовых развивать клуб.

"Единственной нашей целью является возвращение "Кубани" в профессиональный футбол и возможность снова достойно представлять нашу малую родину в Чемпионате России. И вот настал тот момент, которого мы так ждали, — группа инвесторов, обладающая необходимыми возможностями и имеющая обширный и, главное, успешный опыт в строительстве и управлении футбольными клубами, клубной инфраструктурой и заинтересованная в развитии детско-юношеского футбола ФК "Кубань", готова реализовать нашу общую цель.

Мы, футбольная общественность — болельщики и ветераны "Кубани", которые не раз в текущем году заставляли всю футбольную Россию восхищаться нашей поддержкой клуба даже на любительском уровне, полностью поддерживаем инициативу управления и развития ФК "Кубань" под руководством данной группы инвесторов и просим Вас, Вениамин Иванович, доверить управление одним из старейших клубов страны ФК "Кубань" руководителям, имеющим положительный опыт создания и управления ФК "Кубань Холдинг" и ФК "Афипс", тем самым дав возможность начать ему развиваться и снова радовать своего болельщика", — говорится в письме.

Напомним, "Кубань" была расформирована в 2018 году. В мае того года была создана общественная организации, которая должна была стать преемницей прекратившей существование команды. Возрожденная "Кубань" в своем первом сезоне заняла 4-е место в чемпионате Краснодарского края.


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Теги: Кубань
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