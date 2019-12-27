» » Стал известен предмет иска РФС к "Телеспорту" почти на 37 млн рублей

Стал известен предмет иска РФС к "Телеспорту" почти на 37 млн рублей

В пресс-службе Российского футбольного союза подтвердили, что РФС обратился в Арбитражный суд Москвы с иском в отношении компании "Телеспорт".

Ранее стало известно, что сумма исковых требований составляет 36?860?438,38 рублей. В РФС рассказали, что предметом иска стала задолженность компании.

"Российский футбольный союз подтверждает факт подачи искового заявления в Арбитражный суд г. Москва в отношении ЗАО "Телеспорт" в связи с наличием задолженности компании перед РФС по одному из ранее заключенных договоров. Долг возник в связи с тем, что в 2016 году у ООО "ВНЕШПРОМБАНК", банка, который должен был осуществить соответствующий перевод денежных средств, была отозвана банковская лицензия. Таким образом, действия РФС направлены исключительно на погашение указанного долга. РФС отмечает, что подобный судебный спор является обычным и цивилизованным для хозяйствующих субъектов", — сообщили Sport24 в пресс-службе РФС.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: РФС
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

Рахимов: неприятно, что игроков "Спартака" нет в сборной десятилетия
Влашич: знаю, что могу играть в самых больших клубах, но не думаю об этом
Агент сообщил о соглашении Джаки с "Гертой"
Моуринью: играть через 48 часов — преступление
Сулейманов: в России не хотел бы играть нигде, кроме "Краснодара"
Стал известен предмет иска РФС к "Телеспорту" почти на 37 млн рублей 1
РПЛ определила сборную десятилетия. Мы предлагаем своих кандидатов, а вы решаете, кто лучший 5
Дюков: РФС будет использовать опыт Егорова в дальнейшей работе
Егоров: была проделана большая работа, и не все задуманное получилось реализовать 2
Егоров покинул пост главы департамента судейства и инспектирования РФС 13
Ярмоленко выбыл на месяц из-за травмы бедра
Эден Азар отказался от перехода в "Баварию" из-за брата
"Челси" нацелился на полузащитника "КПР"
Гвардиола назвал "чемпионский" гол Агуэро самым важным моментом в истории "Манчестер Сити"
Джеррард опроверг слухи об интересе к Жиру
Влашич: "Зенит" ужасно силен, главная цель ЦСКА — занять второе место 12
РПЛ назвала сборную десятилетия по версии болельщиков 34
Клопп рассказал о травме Хендерсона, полученной в матче с "Лестером"
Шишкин — о судействе в ФНЛ: когда тебя пытаются искусственно убить — любому не понравится
Бакаев: Дзюба шутил: "Остановись уже". Я ответил: "Ничего личного" 1
В возрасте 33 лет ушёл из жизни экс-футболист "Вольфсбурга" и сборной Казахстана Каримов
Бакаев: раньше приезжал на тренировки за четыре часа до начала 2
Трент: "Ливерпулю" нужно продолжать наращивать преимущество, в АПЛ случиться может всякое
Бакаев: в детстве пришли с братом на коробку, а нам сказали: "Чужаков не пускаем"
Гринвуд стал самым молодым игроком "Манчестер Юнайтед", забившим первые три гола в АПЛ
Клопп: после 2-го гола игроки "Ливерпуля" запорхали. Это смотрелось красиво
"ПСЖ" предложил Мбаппе новый долгосрочный контракт 1
Бакаев: отец всегда считал, что моя позиция в центре
Бакаев объяснил свои слова о том, что он будет лучшим игроком России 10
"Ливерпуль" не проигрывает в АПЛ на протяжении 35 матчей. Это 4-й результат в истории турнира 1
Все новости