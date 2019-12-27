В пресс-службе Российского футбольного союза подтвердили, что РФС обратился в Арбитражный суд Москвы с иском в отношении компании "Телеспорт".
Ранее стало известно, что сумма исковых требований составляет 36?860?438,38 рублей. В РФС рассказали, что предметом иска стала задолженность компании.
"Российский футбольный союз подтверждает факт подачи искового заявления в Арбитражный суд г. Москва в отношении ЗАО "Телеспорт" в связи с наличием задолженности компании перед РФС по одному из ранее заключенных договоров. Долг возник в связи с тем, что в 2016 году у ООО "ВНЕШПРОМБАНК", банка, который должен был осуществить соответствующий перевод денежных средств, была отозвана банковская лицензия. Таким образом, действия РФС направлены исключительно на погашение указанного долга. РФС отмечает, что подобный судебный спор является обычным и цивилизованным для хозяйствующих субъектов", — сообщили Sport24 в пресс-службе РФС.
Стал известен предмет иска РФС к "Телеспорту" почти на 37 млн рублей
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