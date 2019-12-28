Бывший футболист "Краснодара" Владимир Быстров прокомментировал переход Ивана Игнатьева из "Краснодара" в "Рубин".
"Хорошая сделка для "Краснодара". Они подготовили своего воспитанника, продали за хорошие деньги. Дешево Сергей Галицкий его не отдал бы. "Рубин", покупая футболиста так дорого, дает понять, что Игнатьев – игрок основного состав, клуб будет строить через него игру. Потенциал у форварда есть. Если проявит в себя, "Рубин" сможет продать его в два раза дороже. Шутят, что шесть миллионов дали за паспорт и миллион за игрока? Не знаю, кто как считает. Игрок стоит столько, сколько за него заплатили. Смеяться, завидовать, чего-то говорить на эту тему – удел слабых. Я ничего ничего "сногсшибательного" в этом трансфере. Игрока захотели купить. "Краснодар" не хочет продавать своих воспитанников. Но за большие деньги почему бы и нет? Тем более были проблемы с контрактом в "Краснодаре", - цитирует Быстрова "Спорт день за днем"..
Быстров: смеяться по поводу ценника за Игнатьева - удел слабых
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