Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец высказался относительно игры форварда "Зенита" Артема Дзюбы.
"Лучший игрок у нас – большой "хитрец". Он все время играет с мелким фолом. Начиная с чемпионата мира. Часто можно наблюдать: идет развитие атаки, все внимание тому, где мяч, а Дзюба уже подготовил позицию для борьбы с защитником. И борьба эта – с фолом. Так Дзюба, например, "убрал" Кутепова в матче между "Зенитом" и "Спартаком". Только судьи это не заметили даже при помощи VAR. В принципе, борьба за лучшую позицию входит в понятие "единоборство". Но когда идет явный фол, то надо его фиксировать. Тут кто-то сказал, что Дзюба "выжал" из нового контракта с "Зенитом" все, что можно выжать. Что ж, его с этим можно поздравить. Но что "выжмет" из контракта Дзюбы "Зенит" через год? То, что Артем признается лучшим игроком нашего чемпионата, тоже характеризует наш чемпионат", - цитирует Бышовца "Спорт день за днем".
Бышовец: Дзюба часто играет с фолом, как было с Кутеповым, просто судьи не видят
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