» » The Sun насмешил трансфером Чалова в «Брайтон», «Челси» за 4 минуты опрокинул «Арсенал», «Боруссия» урвала Холанда

The Sun насмешил трансфером Чалова в «Брайтон», «Челси» за 4 минуты опрокинул «Арсенал», «Боруссия» урвала Холанда

А также Джеррард рвётся перевернуть историю шотландского футбола, в Англии снова скандалят по поводу ВАР – всё это в традиционном обзоре дня.

Британский таблоид отправляет Чалова в АПЛ


У источника, сообщившего о намерении «Брайтона» выкупить нападающего ЦСКА уже в январе, давно сложилась чёткая репутация издания, публикующего прежде всего развлекательную, а не достоверную информацию. Из-за популярности The Sun их новости все по инерции перепечатывают, но чаще всего эти «инсайды» и не думают сбываться.

Поверить в предложения «Кристал Пэлас» летом было куда проще: лондонский клуб собирался платить за прогрессирующего разностороннего нападающего, который к 21 году стал лучшим бомбардиром тогда ещё шестого чемпионата в Европе. Сейчас Чалов – обычный парень, которого опять (на этот раз вместе со всей командой) накрыл синдром второго сезона. Суть периода шикарно отразила их с Кучаевым эпичная атака ворота «Эспаньола».

Будь у Гончаренко ещё хоть какой-то вменяемый нападающий, Чалову пришлось бы бороться за место в основе ЦСКА, а не за переход в АПЛ. Может, «Брайтон» и подумал об игре на понижение, пока дела у Фёдора не идут, но из-за слабой осени Гинер не станет отдавать свой главный актив за бесценок после того, как отверг 25-миллионное предложение «Кристал Пэлас». Скорее на ситуацию может повлиять переход клуба к ВЭБ.

Но с игровой точки зрения нынешнему Чалову делать в АПЛ нечего, и в «Брайтоне» это понимают не хуже нас.

«Боруссия» увела норвежского суперталанта


Глядя на сумму трансфера (по данным журналиста Николо Скиры «Ред Булл» получил 20 млн евро), возникает желание использовать слово «выкрала», но бывшему клубу Эрлинга Холанда досталось меньше половины от потраченных Дортмундом денег.

Журналист утверждает, что 10 млн получил отец Холанда (хотя от отца Неймара ещё далеко), а ещё 15 – агент Райола (тут Мино в своём репертуаре). Двадцатка была прописана в контракте Эрлинга с австрийским клубом, так что главной задачей всех претендентов было склонить на свою сторону как раз окружение игрока. Ну и его самого – в «Боруссии» норвежец сначала будет получать 6 млн евро в год, с третьего сезона – 8, тогда же начнёт действовать сумма отступных для выкупа.

«Ред Буллу» же остаётся только сожалеть, что она была так мала в ныне уже выкупленном контракте. Зальцбург после 8 голов Холанда в Лиге чемпионов мог спокойно заламывать суммы за 50 миллионов и нашёл бы покупателя, но вместо клуба на сделке по-настоящему нажились другие люди.

А Оле-Гуннару Сульшеру остаётся лишь вспоминать работу с Эрлингом в «Мольде» – мы-то узнали этого парня раньше европейцев, уже в 18 лет он удивлял своей игрой в Петербурге. Как сказал бы Геннадий Сергеевич Орлов, набрался опыта в играх с «Зенитом» – и понеслась.

The Sun насмешил трансфером Чалова в «Брайтон», «Челси» за 4 минуты опрокинул «Арсенал», «Боруссия» урвала Холанда

Офсайд Пукки: Линекер снова бунтует


Пока мы негодуем, почему в России ВАР работает не на всех матчах, а видеоассистенты по три минуты не могут главного арбитра отправить смотреть повтор, в Англии сами видеоассистенты в сжатые сроки принимают все решения.

И очередное шокировало английскую футбольную общественность, и так во многом негативно настроенную по отношению в технологии. Вот такой гол Теему Пукки не был засчитан, в результате «Норвич» не смог победить «Тоттенхэм»
.

«Если бы ВАР был тренером, его бы давно уволили», – написал в своём твиттере Гарри Линекер.

В этой связи вспоминаются недавние забавные слова президента УЕФА Чеферина о том, чтобы разрешить микроофсайды на 10-15 см. Даже страшно представить, что и в какую сторону тогда намерят наши судьи.

Джеррард рвётся прервать гегемонию «Селтика»


Холдинг «Матч» на канале «Футбол 1» сегодня предъявил один из двух ответов на вопрос, зачем ему понадобилось покупать права на трансляции чемпионата Шотландии. Легендарное Old Firm Derby давно не было таким интересным.

Пока «Рейнджерс» банкротился и возрождался с самых низов, «Селтику» ничего не оставалось делать, кроме как брать титул каждый год – получилось 8 раз подряд. Но в результате сегодняшней победы команды Джеррарда (2:1) 9-е чемпионство (и 51-е в истории) подвисает: «Рейнджерс» теперь уступает всего 2 очка и имеет игру в запасе. От атмосферы и темпа игры все посмотревшие в восторге, так ещё и результат для интриги получился шикарный.


Артета должен был выиграть первый большой матч, но «Арсенал» есть «Арсенал»


Новая команда Микеля Артеты – реальный середняк, причём скорее кризисный, чем крепкий. Ситуацию не получилось изменить у Юнберга, пока не выходит у Артеты. За последние 15 матчей у «Арсенала» 3 тренера и 1 победа – у команды есть Пьер-Эмерик Обамеянг и всё.

Именно габонец открыл счёт в матче с «Челси» после скидки Чамберса с углового. Хозяева воспряли духом и провели очень сильный первый тайм, чуть сдулись во втором, но всё равно ничего не позволяли создать сопернику. Казалось, что всё закончится для «Челси» как с «Вест Хэмом», «Борнмутом» и «Саутгемптоном» (то есть «сухим» поражением), но сначала Лено ошибся на выходе, а потом «Арсенал» побежал за победой и был жестоко наказан.

Тем не менее, новая команда Артеты выдала тайм неплохого футбола против сильного соперника и не провалилась по игре после перерыва – Гари Линекер прав, «Арсенал» вряд ли вылетит из АПЛ. Правда, вряд ли клубу с самыми дорогими билетами в чемпионате нужно мыслить такими категориями.

Фото: РИА Новости, ФК "Зенит"


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Теги: Чалов ЦСКА Брайтон Холанд Боруссия Д Арсенал Челси Джеррард
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АПЛ 2019/20
# Команда И О
...
4 Челси 20 35
...
8 Шеффилд Юнайтед 19 29
9 Кристал Пэлас 20 27
10 Эвертон 20 25
11 Ньюкасл 20 25
12 Арсенал 20 24
...
14 Брайтон  20 23
Сезон | Таблица | Календарь
Бундеслига 1 2019/20
# Команда И О
1 РБ Лейпциг 17 37
2 Боруссия М 17 35
3 Бавария 17 33
4 Боруссия Д 17 30
5 Шальке 04 17 30
6 Байер 17 28
...
18 Падерборн 17 12
Сезон | Таблица | Календарь

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