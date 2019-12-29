"Быки" приняли решение активировать опцию, прописанную в договоре с казанцами. К команде 24-летний футболист присоединится после зимнего отпуска.
Сорокин начинал профессиональную карьеру в "Рубине" в 2014 году и уходил из клуба в аренду в "Актобе" и "Нефтехимик". В сентябре этого года защитника приобрёл "Краснодар", однако по договорённости между клубами он остался в казанском клубе на правах аренды до конца этой кампании.
В нынешнем сезоне Егор принял участие в 14 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых получил 2 жёлтые карточки.
"Краснодар" после 19 туров занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России с 35 очками в активе. "Рубин" (19) — 13-й.
"Краснодар" досрочно вернул Сорокина из аренды в "Рубине"
"Краснодар" на своём официальном сайте объявил о досрочном возвращении защитника Егора Сорокина из "Рубина", где он выступал на правах аренды.
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