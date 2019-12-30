Главный тренер "Звезды" Константин Парамонов войдет в тренерский штаб "Оренбурга"."Хочу поблагодарить всех, кто поддерживал нас и меня лично на этапе становления команды и клуба, которое продолжается и по сей день. Хотелось бы, чтобы вы продолжали искренне поддерживать "Звезду" в любые времена и при любых обстоятельствах.Благодарю за качественную работу весь тренерский, административный и медицинский штаб команды, сотрудников и руководство клуба. Спасибо всем игрокам за их выступления, преданность и отношение к делу.Было неожиданно и приятно получить предложение из премьер-лиги. И было бы не совсем правильно от него отказываться. Но поверьте, я бы не покинул команду, оставив ее в ненадежных руках.Руководство клуба прекрасно видит и знает вектор развития клуба, по которому он постепенно следует. И следующий главный тренер, уверен, продолжит развивать команду и вести ее к новым успехам", - сказал Парамонов.