Перенесенный матч 18-го тура чемпионата России "Сочи" - "Оренбург" состоится 11 марта 2020 года, а не 23 февраля, как планировалось ранее.
"По просьбе клубов "Оренбург" и "Сочи", связанной с необходимостью сохранить запланированную программу учебно-тренировочных сборов, матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги между этими командами состоится 11 марта 2020 года в 19:30 мск", – говорится на официальном сайте РПЛ.
Напомним, встреча была перенесена из-за острой ротавирусной инфекции у многих футболистов и сотрудников южного клуба.
"Сочи" и "Оренбург" сыграют 11 марта
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