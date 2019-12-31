Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц в преддверии Нового года обратился к болельщикам команды.
"Дорогие болельщики!
Позади насыщенный и интересный событиями 2019 год! В целом, он оказался позитивным для нашего клуба. Это был не просто год, а целый матч с изобилием красивых, спорных и неоднозначных моментов. В нем были и промежутки, в которых мы уступали, но затем с достоинством выходили победителями.
Самое главное, что мы делали это все вместе с Вами и непременно продолжим в будущем! Мы благодарны Вам за то, что Вы всегда рядом с нами, за то, что Вы искренне поддерживаете нашу команду.
Ваша вера в нас и преданность — главные мотивы для новых свершений! Мы ждем 2020 год с уверенностью в своих силах и неимоверным желанием создавать для вас больше радостных и счастливых моментов!
Какие бы ситуации ни возникали в наступающем году, ФК "Ростов" всегда будет биться до последнего. Нам предстоит решить немало организационных, финансовых и турнирных задач. Сделаем это все вместе — большой, сплоченной командой! Всегда надеюсь на Вашу искреннюю и преданную поддержку.
Желаю каждой семье счастья, крепкого здоровья, благополучия, а любимому клубу — успехов и процветания. Будем продолжать радовать вас красивым футболом и победами! Мы — "Ростов"!", — цитирует Арутюнянца официальный сайт клуба.
Президент "Ростова" обратился к болельщикам команды
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