«Спартак» не пустил Айртона в сборную, Головин помог Морено начать с победы, ЦСКА уступает в борьбе за новичков

«Спартак» не хочет выгодно перепродать Айртона после Олимпиады и снова делает ставку на Кубок Матч Премьер?
Олимпиада, конечно, не является топовым футбольным турниром, зато из-за возрастного ценза (в команде лишь 3 игрока старше 23 лет) всегда привлекает скаутов ведущих клубов в поисках перспективных игроков. Спартаковец Айртон был выбран тренерами для квалификационного турнира, который пройдёт с 18 января по 9 февраля, но клуб, с 1 по 9 февраля участвующий в Кубке Матч Премьер, игрока в сборную не отпустил.
Понятно, что дело не в любимом турнире Олега Кононова, а в предсезонной подготовке, которую Айртону желательно пройти с будущими партнёрами, без травм и лишнего утомления, но такое решение клуба может повлиять на итоговое попадание Айртона на Олимпиаду (костяк команды формируется уже сейчас) и его котировки у европейских скаутов.
О позиции «Спартака» известно давно, но бразильская сторона надеялась всё же прийти к соглашению с клубом, пока сегодня официально не объявила о вызове Яго вместо Айртона.
Американцы отменили сбор в Катаре
Оказывается, мужская сборная США 5 января должна была начать сбор в стране-хозяйке ЧМ-2022, но резонно решила не рисковать с визитом на Ближний Восток после налёта американских ВВС на аэропорт Багдада, в результате которого был убит иранский генерал Сулеймани.
Американская сторона выразила надежду, что «в ближайшем будущем найдет возможность использовать катарское оснащение мирового уровня и испытать на себе гостеприимство этой страны».
Ильин – в «Ахмате», Меркулов – пока нет
Экс-журналист «СЭ» Сергей Егоров в своём телеграм-канале рассказывает о не самых хайповых, но заметных по российским меркам трансферах.
Во-первых, на сборы с «Ахматом» поедет нападающий «Урала» Владимир Ильин, договорившийся о контракте на 3,5 года. А вот переход Михаила Меркулова по тому же маршруту под вопросом: игрока предлагали «Спартаку», «Динамо» и «Сочи», и сейчас ситуация подвисла. Контакт Меркулова с «Уралом» заканчивается летом.
Игрок «Витесса» хэйтит Слуцкого
Леонид Слуцкий обставил свой уход из голладнского клуба очень по-доброму, но не все игроки были рады с ним работать. Например, нападающий Рой Беренс.
«Я высказал свое мнение по тактике. Я был в основном составе, команда хотела, чтобы я играл форварда. Но Слуцкий настаивал на своем плане. Через день он сказал, что у нас разные взгляды. После этого я больше не входил в его планы.
Слуцкий отобрал у меня год футбола. Я надеялся на поддержку со стороны команды, но в футболе каждый в первую очередь думает о себе. Это современные реалии, я трезво смотрю на вещи. Сделал то, что считал правильным, несмотря на итоговый результат», – сказал Беренс.
В 2019 году нападающий почти не играл (и не покинул клуб летом – видимо, таков был спрос на крутого футболиста). Хотя всё начиналось неплохо: до зимнего перерыва в первом сезоне при Слуцком Беренс сделал 2+6.
Головин помог Морено стартовать с победы
Вторая за год отставка Леонарду Жардима из «Монако» удивила, поскольку перед ней команда обыграла «Лилль» 5:1 и выбралась в верхнюю часть таблицы. Но Олег Петров не простил тренеру провального старта и уговорил Дмитрия Рыболовлева раскошелиться на очередную неустойку.
Решение можно было бы понять, замани «Монако» к себе того же Анчелотти, но вместо Жардима команду возглавил Морено, который никогда не тренировал сколько-нибудь серьёзные клубы. Думается, примерно с тем же успехом можно было назначить Александра Мостового – он тоже знает испанский и в отборочном цикле мог бы успешно подменить Луиса Энрике, а потом со скандалом вылететь из команды.
В первом матче при Морено «Монако» кое-как одолел «Реймс» в кубке Франции. Несмотря на просьбы игроков к Жардиму перейти на три центральных защитника (завершилось выносом «Лилля» 5:1), Морено перестроился на 4-3-3, где Головин провёл по тайму на разных полуфлангах полузащиты. На последних минутах матча при счёте 1:1 Лекомт отбил пенальти, а на 96-й подача Головина с углового завершилась голом Бальде. Причём, похоже, он был забит рукой, но ВАР на матче не работал.
Кстати, Александр впервые играл под непривывчным и престижным 10-м номером - весь стартовый состав вышел на поле с номерами от 1 до 11.
Ла Лига по-настоящему вернулась
Испанский чемпионат возобновился первым из топовых континентальных ещё вчера, но лидеры вступили в борьбу 4 января. «Хетафе», которым все мы восхищались перед, во время и после матчей с «Краснодаром», ничего не смог поделать с «Реалом» – 0:3. Ну а как, если даже защитники там способны оформлять дубли, как Рафаэль Варан? «Барселона» играет каталонское дерби с «Эспаньолом» позже конкурента.
Ну а в центральном матче кубка Англии «Вулвз» и «МЮ» разыграли «сухую» ничейку и обрекли себя на переигровку.
ЦСКА продолжает проигрывать и за пределами поля?
И ещё один повод вспомнить о «Хетафе»: Sportske novosti сегодня сообщили, что испанский клуб сделал загребскому «Динамо» предложение об аренде с обязательством выкупа за 6 млн евро Ловре Майера. Ранее в СМИ появилась информация об интересе к игроку со стороны ЦСКА, но речь шла о праве выкупа, да и вряд ли ЦСКА найдёт 6 млн.
Словацкие же СМИ со ссылкой на агента Мартина Петраша сообщают о переговорах по нападающему Боженику, которые «Жилина» ведёт с «Гамбургом». Немцы якобы готовы отдать 3 млн евро, но словаки хотят 5. Впрочем, возможно это игра с целью вытянуть побольше денег из ЦСКА, но Евгений Гинер явно не из тех руководителей, кто делает дела за счёт превосходства в финансах.
Кстати, Денис Макаров из «Нефтехимика», которого тоже связывали с ЦСКА и который не прошёл медосмотр в «Рубине», гуляет по Москве и публикует фотки с Красной площади…
Фото: Reproducao, fc-ural.ru, asmonaco.com