«Спартак» не пустил Айртона в сборную, Головин помог Морено начать с победы, ЦСКА уступает в борьбе за новичков

Европейский футбол выходит из спячки, а сборная США отменяет катарский сбор из-за убийства иранского генерала – об этом и многом другом в традиционном обзоре дня.