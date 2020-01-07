Точилин может вернуться в "Сочи". Бывший главный тренер обсудит свое будущее с президентом клуба

Бывший главный тренер "Сочи" Александр Точилин, место которого занял Владимир Федотов, рассказал, что может вернуться в клуб, где формально еще числится. 20 ноября Точилин был отправлен в отставку с поста главного тренера.



Фото: ТАСС