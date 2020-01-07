"9-го поеду в Сочи. Тогда, может быть, решатся какие-то вопросы. Встречусь с руководством, с президентом клуба и обсужу с ним все. Пока формально числимся в клубе.
Нет понимания, в какой должности меня хотят видеть. Сложно говорить, пока мы не встретимся и все не обсудим. Пока особых вариантов нет. Ни с кем переговоров не вел", — цитирует Точилина "РБ-Спорт".
Под руководством Точилина "Сочи" в сезоне-2019/20 три раза победил, четыре раза сыграл вничью и потерпел девять поражений.
Точилин может вернуться в "Сочи". Бывший главный тренер обсудит свое будущее с президентом клуба
Бывший главный тренер "Сочи" Александр Точилин, место которого занял Владимир Федотов, рассказал, что может вернуться в клуб, где формально еще числится. 20 ноября Точилин был отправлен в отставку с поста главного тренера.
Фото: ТАСС
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