Известный в прошлом футбольный судья, член судейско-инспекторского комитета РФС Андрей Бутенко прокомментировал назначение на должность главы департамента судейства Российского футбольного союза бывшего венгерского арбитра Виктора Кашшаи.
"Такая практика уже была, департамент судейства возглавлял Розетти, и ничего страшного не произошло. А то, что Кашшаи возглавил, это было прогнозируемо. Пока это никакого удивления не вызывает, отрицательных эмоций тоже нет. А получится или нет — только время покажет.
Работа Егорова? Оценивать я не буду. Егорову уже давали оценку. Человек уволился, и теперь бросать ему в спину камни, я считаю, неэтично и неправильно. Оценка дана клубами. Согласен я с этим или нет — это мое личное мнение. Обсуждать данный вопрос мне не стоит, это неэтично", - цитирует Бутенко Sport24.
Бутенко: Егоров уволился, и теперь бросать ему в спину камни неэтично
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