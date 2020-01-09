Фролов: когда я переходил в "Сочи", то рассчитывал на большее

Вратарь "Сочи" Евгений Фролов поделился мнением о слабой игре своей команды в чемпионате России.
"Да, команда "зашевелилась", настроение поменялось, ребята задвигались. Начали пытаться играть в футбол, так как у нас поменялись тренировки. Но за две встречи до конца года мы мало что смогли сделать, времени у нас не так много в принципе оставалось.
У нас очень дружный коллектив, каждый исполняет свою задачу. Просто не было человека, который смог бы объединить это в одно целое, сделать команду. К сожалению, ни в раздевалке, ни где-то еще не нашлось такой персоны. В общении никаких проблем не было, вне футбола мы были достаточно дружны.
Я абсолютно недоволен своим положением. Когда я переходил в "Сочи", то рассчитывал на большее. Но сложилось так, как сложилось. Конкуренция в команде у вратарей нормальная, атмосфера у нас рабочая. Понятно, что все хотят получать время, но решает тренер. Да, в "Оренбурге" мне доверяли, верили, а здесь получается, что я просто не пришей рукав. Не сказал бы, что я оказался бесполезен, но есть ощущение того, что я не нужен. Особенно это проявилось в концовке первой части сезона. Во встрече с "Уфой" я появился с первых минут, вроде бы неплохо себя проявил, но меня не поставили на следующую игру. Это обидело и расстроило больше всего. По непонятным для меня причинам все это произошло.
Были разговоры летом, в конце августа, когда ко мне обратились две команды. Тогда была возможность сменить обстановку. Я пообщался с руководством, и там был такой посыл, что Фролов нужен "Сочи", хотели, чтобы я остался. В итоге так и поступил, не став рассматривать те предложения. Сейчас, по прошествии нескольких месяцев, я так понимаю, что позиция уже поменялась. Конкретных разговоров на эту тему не было, но я очень хочу играть, никуда это желание деть не получится. Посмотрим, как дальше все сложится.
То, что он меня знает (Федотов — экс-тренер "Оренбурга"), — это ему плюс (улыбается), будет ему полегче в команде. Я ни на что не рассчитываю, тут неважно, кто будет главным тренером: друг, брат, сват. Надо исходить из того, что основной состав определяет главный тренер. Ни на какую поблажку я не рассчитываю, только на свои силы. Буду прикладывать максимум усилий, а там будет видно. Повторюсь, никаких гарантий никто мне дать не может, я должен доказать свою состоятельность на тренировках", — цитирует Фролова news.ru.
Фролов: когда я переходил в "Сочи", то рассчитывал на большее
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