Бывший нападающий "Анжи" Александр Алиев рассказал, какой дагестанский обычай ему понравился. Украинец выступал за махачкалинский клуб с января 2014 по январь 2015 года.
"Мне пришлось пожить в Дагестане. Я увидел, какие люди, какие они гостеприимные. Что мне в них понравилось, когда мы пришли в гости к Расиму Тагирбекову (бывшему капитану "Анжи"), сели пацанами за большой стол, женщины нам накрыли и ушли. Я говорю: Расим, а чего они? А он: у нас такого нет. Мы покушали, они постучались, посмотрели: можно убрать? Да. Убрали и ушли. И мы сидим пацанами. Для меня это вообще… Молодцы, я считаю, что это правильно.
Даже мы к администратору приезжали домой в карты поиграть, нам накрыли стол, и мы сидим, играем. А женщины сами и дети. Ну, дети могут забегать", — рассказал Алиев в эфире ютуб-канала "Миля".
Выступавший за "Анжи" украинец Алиев рассказал о понравившемся ему дагестанском обычае
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