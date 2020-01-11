Иркутский "Зенит", выступающий в зоне "Восток" ПФЛ, имеет серьёзные проблемы с финансированием, сообщает "Чемпионат", ссылаясь на "Вести Иркутск".
Согласно информации источника, футболисты не получают зарплату в клубе уже шесть месяцев. В последний раз игроки получали деньги в июле прошлого года. Из-за проблем с финансированием футболисты вынуждены подрабатывать в свободное время грузчиками и таксистами.
"Команда решила, что пока не будем тренироваться вообще, потому что финансовая составляющая сейчас главная. Нам нужно кормить семьи, кормить детей. И поэтому решено так, что тренироваться не будем, пока нам не выплатят", — прокомментировал ситуацию капитан "Зенита" Илья Кенгуров.
Руководство клуба объясняет имеющиеся финансовые проблемы не выполнением обязательств со стороны спонсора. Спонсор в свою очередь заявляет, что переводит средства на счета "Зенита" в полном объёме.
Иркутский "Зенит" полгода не платит зарплату. Игроки подрабатывают грузчиками, таксистами
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