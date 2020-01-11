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Игнатьев и Агузаров смеются над слухами, тренера «Малаги» уволили за интимное видео

Жара в Италии, первый гол Златана после возвращения в «Милан», Уткин издевается над Тарасовым - главное за вчерашний день
Фото: 360tv.ru

«Мы прекрасно понимаем, откуда растут ноги у подобной чуши»


Поскольку официальных комментариев «Краснодара» по ситуации с нападающим Игнатьевым так никто из широкой публики не услышал, насчёт этого неприятного эпизода высказался представитель интересов («юрист») нападающего «Рубина» Алан Агузаров (да-да, тот самый).

- Все мы прекрасно понимаем, откуда растут ноги у подобной чуши. И пусть это будет на совести тех, кто этим занимается. Мне эти люди неинтересны, мне слишком дорого мое время, чтобы занимать его ими. Мы же с Ваней просто посмеялись над всем этим бредом.

Мы рады, что перешли в «Рубин». Все, что сегодня происходит в «Рубине», — это профессионально, круто и очень интересно. Остается играть и стараться приносить максимум пользы клубу. Ваня это и будет делать.

Решение об уходе было общим — как со стороны руководства «Краснодара», так и с нашей стороны. Выносить наши внутренние взаимоотношения с руководством клуба я не стану, но я еще летом предпринимал максимальные усилия, чтобы осуществить переход Игнатьева, - приводит слова Агузарова «Чемпионат».

Ясности, правда, после комментария не прибавилось. «Все мы» - ничего не понимаем. И уж тем более не знаем, откуда растут эти слухи (казанские журналисты иронично предполагают, что распространением сплетен занимается чуть ли не сам Цорн в отместку за уведённого Солтмурада Бакаева).

Видимо, все мы – это Агузаров и его футболист.

Жара в Серии А


В кои-то веки итальянский чемпионат дарит зрителям настоящую интригу. «Ювентус» не может похвастаться запасом прочности в этом сезоне и идёт по чемпионату наравне с «Интером», но пару лидеров со спины поджимает ещё и «Лацио», отобравший у Сарри Суперкубок этой зимой.

Вчера «Интер» принимал на своём поле «Аталанту». Любая потеря очков в главном соперничестве лиги может стоить очень дорого, но команда Конте всё-таки не устояла. «Интернационале» забил быстрый гол и вообще был сильнее до перерыва, но вот на заключительном этапе встречи у нерадзурри возникли серьёзные проблемы.

Украинский хавбек Малиновский ещё на 55-й минуте пробил в штангу, а через двадцать минут он же сделал голевую на Госенса. Счёт стал ничейным, а до этого уверенный «Интер» разом разучился играть в футбол. Всё тот же Малиновский заработал пенальти за несколько минут до конца основного времени, но выручил вратарь Ханданович – и отстоял ничью, которую его команда не очень-то заслуживала.

В другой встрече тура «Лацио», который не сильно отстает от двух лидеров, успешно отпраздновал 120 лет. Просто посмотрите на антураж.


Римляне обыграли «Наполи» Гаттузо, а еще установили рекорд - раньше команда никогда не побеждала в Серии А десять раз подряд.

Дал ещё один повод порадоваться болельщикам и форвард Чиро Иммобиле - он не только оформил победный мяч, но ещё и обогнал нападающего «Баварии» Роберта Левандовски, забившего 19 мячей в Бундеслиге. Таким образом Иммобиле первый бомбардир в топ-5 лигах Европы.

Хотя вчерашнее достижение «Ливерпуля», конечно, всё равно круче.

Беспощадная банда Клоппа устанавливает исторический рекорд для топ-5 лиг Европы

Ну а сегодня ждём противостояния «Ювентуса» и «Ромы». Из-за ничьи «Интера» команда Сарри и Роналду может стать полноценным лидером чемпионата.

Златан забил за «Милан»


Россонери после трёх неудачных игр наконец-то победили – в 19-м туре им попался боевой «Кальяри». Первый гол на свой счет записал Рафаэл Леау, а вот второй мяч «Милана» оформил Он – Златан Ибрагимович.

Этот мяч стал первым для шведского нападающего после возвращения в итальянский клуб. «Милан» поднялся на восьмую строчку (всё ещё плохо, но совсем не так безнадёжно как раньше), а Златан прокомментировал взятие ворот в своём фирменном стиле:

- Для нападающего важно попадать в цель. Иногда это получается, иногда нет. Я чувствую себя хорошо. Я ошибся в нескольких эпизодах в начале игры, но мне нужно время, чтобы обрести оптимальную форму. Мой разум все еще острый, а тело последует за ним.


Это была моя вторая игра после возвращения, с «Сампдорией» мы сыграли 0:0. Здесь мы набрали три очка и должны продолжать работать. Когда вы много работаете, то удача поворачивается к вам лицом. Забитые мячи на «Сан-Сиро» я буду праздновать как бог. Я каждый раз это делаю, благодаря чему чувствую себя живым, - приводит "Чемпионат" со ссылкой на Sky Sports Italia слова Ибрагимовича.

Так что в этом сезоне нужно следить за Серией А не только из-за яростной борьбы за Скудетто, но и ради того, чтобы увидеть очередные подвиги самого эгоцентричного нападающего в мире.

Уткин подтрунивает над Тарасовым


Вчера Дмитрий Тарасов подтвердил в социальных сетях, что поедет на сбор с «Рубином». В этом не было особенного смысла, потому что ранее этот делал в интервью Слуцкий, зато у бывшего комментатора Василия Уткина появился повод пошутить над полузащитником.

Чтобы понять, о чём именно говорит Уткин, нужно помнить, что не так давно, после окончания финального матча МЧМ-2020 по хоккею Дмитрий Тарасов ошибочно поздравил российскую сборную с победой – ведь на самом деле наши проиграли, а Тарасов смотрел финал десятилетний давности.


Дмитрий попытался оправдаться, что должен был выложить этот пост, потому что проигрался в настольную игру, но ему никто не поверил.

- По-моему, Тарасов думает, что его пригласили в Рубин в 2008 году и через год он будет чемпионом, - написал в телеграм-канале Уткин.

Тем временем сообщается, что Тарасов уже прибыл на медосмотр в казанскую команду.

Тренера «Малаги» уволили за видео с его половым органом


Испанская команда расторгла контракт с главным тренером Виктором Санчесом дель Амо. Причиной этому стала... Ну вы поняли из заголовка.

Специалист в свободное от работы время решил порадовать интимным снимком кого-то из близких, но переписка оказалась взломана, а сам тренер – поставлен в неловкое положение. Может быть, в клубе отреагировали бы по-другому, но Санчес давно и прочно конфликтует с боссами «Малаги» - а у тех в руках оказался отличный повод, чтобы расстаться с наставником, при котором команда шла 16-й в Сегунде.


Впрочем, сам тренер публично продемонстрировал, что держит удар из-за всей этой ситуации, и выразил готовность двигаться дальше:

- Я не сомневаюсь, что все разрешится, а жертва в этой истории – я. Я стал жертвой шантажа. Это нарушение права на неприкосновенность частной жизни.

Но у меня достаточно сил, чтобы двигаться дальше. Жертвы подобных преступлений и травли часто заканчивают жизнь самоубийством, в частности, из-за огромного давления, оказываемого СМИ, и отсутствия должного отношения и наблюдения за такого рода ситуациями, - сказал Санчес.

Злоумышленника, кстати, уже задержала полиция.

Фото: The Sun, Инстаграм Тарасова, cnnturk


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Теги: Игнатьев Краснодар Рубин Агузаров Тарасов Уткин Интер Конте Милан Ибрагимович Лацио Иммобиле
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Серия А 2019/20
# Команда И О
1 Интер 19 46
2 Ювентус 18 45
3 Лацио 18 42
4 Аталанта 19 35
5 Рома 18 35
6 Кальяри 19 29
7 Милан 19 25
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