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Жозе почти спасся, но подвела реализация. "Ливерпуль" опять выиграл

У португальца одна победа с "Тоттенхэмом" за последние пять матчей, а беспощадная банда Клоппа устанавливает исторический рекорд для топ-5 лиг Европы
Фото: twitter.com/SpursOfficial
После громкого поражения от "Челси" дела Моуриньо в "Тоттенхэме" лучше вовсе не стали. Лондонцы приложили "Брайтон", но дальше очки только теряли. С "Норвичем" "шпоры" скатали вничью, "Саутгемптону" проиграли и даже не смогли победить "Мидлсбро" из Чемпионшипа в Кубке - обрекли себя на совершенно не нужную переигровку.

Как будто всех бед этого сезона "Тоттенхэму" было мало - до апреля вылетел Кейн. И по слухам размах проблемы понимает даже прижимистое руководство клуба: и возможно, Жозе предоставят усиление взамен выбывшего лидера (угу, как же).

Ну а про нынешний "Ливерпуль" говорить скучно. Чистое первое место и безумная серия - последняя потеря очков была с "МЮ" 20-го октября. Ну и что тут скажешь? Какой же Клопп крутой?


"Тоттенхэм" бойко стартанул и даже разок вышел на ударную позицию, но одной контратакой Фирмино поставил хозяев на место. Дебютировавший в АПЛ защитник Танганга спас партнёров на ленточке после того, как Фирмино изящно убрал Эриксена и пробил в дальний, а Мане на добивании попал только в штангу. Но этого было достаточно, чтобы команда Моура ушла в партизанскую борьбу.

"Ливерпуль" забрал себе мяч и позволял сопернику выходить со своей половины поля в лучшем случае раз в семь минут. Моментами красные набивались в чужую штрафную вшестером и пытались разыгрывать накоротке, но такую наглость "Тоттенхэм" всё же пресекал.

Главным моментом гостей за первую четверть стал удар головой Ван Дейка метров с трёх - Гассанига парировал. В большинстве остальных моментов гости разрывали оборону "Тоттенхэма", но достойно завершить не получалось.


Сону и Моуру из "Тоттенхэма" удалось пару раз продавить Хендерсона, так что у хозяев были даже удары - но опасности в себе они несли минимум. Ещё разок Алиссон вышел в центр, чтобы прервать заброс, но в остальном весь тайм прошёл в одну калитку.

В случае с "Ливерпулем" такая же ситуация, как и с "Зенитом" в российском чемпионате. Отдайте им уже "золото", а мы посмотрим на команды, которые реально борются между собой.

"Ливерпуль" отложил гол на заключительный отрезок тайма, хотя вполне мог вести к этому моменту где-нибудь 2-3:0. Фирмино, которому дебютант Тантанга не дал забить на первых минутах, на этот раз разорвал защитника - и засадил в пустой дальний угол.


После перерыва рисковать "Ливерпулю" смысла не оставалось - тем более команда Жозе (естественно) норовила найти момент и, убежав, наказать соперника, который в первом тайме не стеснялся в отдельных моментах пижонить и лишний раз усложнить.

Процент владения гостей снизился, к тому же "Ливерпуль" эпизодами просто катал на своей половине. И такого, сдержанного давления хватило на момент Мане на экваторе тайма, после чего Моуриньо начал изобретать - Роуз и Эриксен отправились на лавку, Ламела и Ло Чельсо вошли в игру.

И это многое изменило. Несмотря на проигранный первый тайм, в конце "Тоттенхэм" вполне мог сравнять.


Сначала потерял мяч в центре зазевавшийся Вейналдум, но из убойной позиции Сон засадил выше ворот. Кореец, кстати, провалил второй большой матч подряд - против "Челси" нападающий заработал удаление на пустом месте, а против "Ливерпуля" не реализовал один из двух своих главных моментов.

А за десять минут до финального свистка на правом фланге Орье здорово простреливал в чужую штрафную - но Ло Чельсо умудрился промахнуться из убойной позиции. На этом было всё.

***

В первом тайме шансов у "Тоттенхэма" почти не было, зато в последние двадцать минут хозяева чуть было не воспользовались расслабленностью красных - очевидно, "Ливерпуль" играл не с тем же старанием, с которым начинал встречу. Может, это и был план Моура - плохо играть первый час, чтобы убедить противника в безопасности? Конечно, вряд ли.

В итоге "Тоттенхэм" не может победить четыре игры и всё еще на восьмой строчке, а "Ливерпуль" установил исторический рекорд для топ-5 лиг Европы, набрав 61 очко в 21-м туре. Команда опережает "Лестер" на 16 очков, а "Сити" на 17.

Даже легендарного невезения "Ливерпуля" не хватит, чтобы упустить это чемпионство.

Чемпионат Англии, 22 тур


"Тоттенхэм" - "Ливерпуль" 0:1


Гол: Фирмино, 37


Тоттенхэм: Гассанига, Танганга, Алдервейрелд, Санчес, Роуз (Ламела, 70), Орье, Алли, Эриксен (Ло Чельсо, 70), Уинкс, Моура, Хын Мин

Ливерпуль: Бекер, Гомес, Александер-Арнольд, Робертсон, ван Дейк, Окслейд-Чемберлен (Лаллана, 61), Хендерсон, Вейналдум, Фирмино, Мане (Ориги. 79), Салах (Шакири, 90)

Предупреждения: Гомес, 23, Окслейд-Чемберлен, 39

Фото: independent.co.uk, twitter.com/LFC


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Теги: Ливерпуль Тоттенхэм
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