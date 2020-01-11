Жозе почти спасся, но подвела реализация. "Ливерпуль" опять выиграл

У португальца одна победа с "Тоттенхэмом" за последние пять матчей, а беспощадная банда Клоппа устанавливает исторический рекорд для топ-5 лиг Европы

Фото: twitter.com/SpursOfficial