Слуцкий назвал игрока, которого хотел бы видеть в "Рубине"

Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий рассказал, какого футболиста купил бы себе в команду, если бы не было никаких финансовых ограничений.



"Я честно скажу: Месси, Криштиану — это варианты на поверхности. Я бы взял Мбаппе. Во-первых, он самый дорогой, а также самый молодой, самый быстрый, самый перспективный [из топ-футболистов]", — сказал Слуцкий в эфире "Ак Барс ТВ".



В январе исследовательский центр CIES Football Observatory опубликовал рейтинг