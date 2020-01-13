"Краснодар" вышел из отпуска. Команда проведет все три сбора в Испании

Ребята вышли из отпуска! ??



?13-14 января - мед. тесты и втягивающие тренировки в Краснодаре ????



?15 января - вылет в Испанию ??



Первый сбор ??Эстепона 15.01 - 26.01;

Второй сбор ??Марбелья 30.01 - 10.02;

Третий сбор ??Марбелья 13.02 - 23.02. pic.twitter.com/s8MENQUqP8