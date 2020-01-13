"Краснодар" вышел из отпуска. Команда проведет все три сбора в Испании

Ребята вышли из отпуска! ??— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) January 13, 2020
?13-14 января - мед. тесты и втягивающие тренировки в Краснодаре ????
?15 января - вылет в Испанию ??
Первый сбор ??Эстепона 15.01 - 26.01;
Второй сбор ??Марбелья 30.01 - 10.02;
Третий сбор ??Марбелья 13.02 - 23.02. pic.twitter.com/s8MENQUqP8
Первый сбор пройдет в городе Эстепона. Второй и третий сборы также состоятся в Испании — в Марбелье: с 30 января по 10 февраля и с 13 по 23 февраля.
"Краснодар" возобновит сезон 1 марта. В рамках 20-го тура РПЛ "быки" на своем поле встретятся с "Уфой".