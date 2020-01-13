Полузащитник "Ростова" Роман Еременко рассказал, что рад началу зимних сборов с командой.
"Праздники отмечал с семьей. С женой и детьми побывали в теплых странах, отдохнули, искупались, набрались сил.
Все хорошо, самочувствие отличное. Очень ждал сборов и с удовольствием втягиваюсь в работу. К сожалению, из-за травмы пропустил последние игры перед зимней паузой, поэтому работаю очень усердно.
Во-первых, хочу передать всем нашим болельщикам привет и поблагодарить за поддержку. Чем занимаемся? Все по-разному — кто-то читает, кто-то в приставку играет. Я смотрю футбол (в гостинице показывают топовые европейские чемпионаты) и общаюсь с семьей по видеосвязи", - цитирует Еременко официальный сайт "Ростова".
Еременко: очень ждал сборов "Ростова"
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