Агент Бориса Ротенберга Дмитрий Селюк рассказал про здоровье игрока.
"Боря, как я и говорил, летит в Испанию, на первые сборы с "Локомотивом". Восстановился он не полностью. Он сейчас в Барселоне, у врача. Завтра присоединится к "Локо" в Марбелье.
Думаю, в общей группе он будет тренироваться только со вторых сборов. Начнет по индивидуальной программе", - цитирует Селюка Sport24.ru.
Селюк: Ротенберг восстановился не полностью, в общей группе будет тренироваться со вторых сборов
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