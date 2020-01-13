Слуцкий ответил, играл ли в ЦСКА играл гей, а Игнатьев признал – Роналду не взял ЗМ во многом из-за него...

Трансферу Александра Соболева мешает жадный агент, Шкурин уже смотрит в сторону футбольной Европы, а Хеведес может вернуться в Бундеслигу

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поймала кинк на такие банданы еще в 2015, прошло пять лет, сменилось куча фандомов, а бандана меня до сих пор преследует pic.twitter.com/etpevvCLBx — беспрецедентный экспириенс (@kyrwa_co) January 7, 2020

Хеведес может покинуть «Локо»?

«Бизнес Online» объяснил, почему «Рубин» вряд ли договорится с Александром Соболевым из «Крыльев»

- Казанцы при этом вышли на руководство клуба, а не на агента игрока Павла Андреева, что создает трудности. Без участия представителей футболиста трансфер в России провести практически нереально. Кроме того, влияние Андреева в «Крыльях» очень значительное. В клубе около десятка его клиентов, среди которых российский костяк: Александр Анюков, Максим Канунников, Никита Чернов, Дмитрий Комбаров, Максим Карпов и другие.



«Крылья» не спешат продавать Соболева в «Рубин» даже после официального предложения с компенсацией. Помимо этого, за трансфер игрока предусмотрены и агентские выплаты, а также подписной бонус. На самом деле ценник за Соболева гораздо выше, чем 150 млн рублей в соглашении. «Рубин» не готов серьезно тратиться на посредничество, поэтому шансы на переход Соболева в казанский клуб на данный момент не очень высокие, - сообщает издание.

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