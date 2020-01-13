Слуцкий ответил, играл ли в ЦСКА играл гей, а Игнатьев признал – Роналду не взял ЗМ во многом из-за него...

Леонид Слуцкий рассказал про разницу между Россией и Европой
Главный тренер «Рубина» однозначно самый медийный наставник в РПЛ на данный момент. После того, как Слуцкий вернулся из Голландии, не проходит и недели, чтобы коуч не пошумел на новостных отделах спортивных сайтов – на этот раз Леонид Викторович поговорил с либеральным ресурсом «Медузой» и (как обычно) вывалил тонну интересного.
Например, опроверг слова комментатора Андронова, который писал, что в ЦСКА какое-то время играл футболист нетрадиционной сексуальной ориентации. Фанаты красно-синих, вы напрягались зря – своего Деми де Зеува, похоже, у вас не было:
- Когда мы прочитали, посмеялись. Ни мне, ни кому-то еще из моих знакомых об этом не известно. Но я могу сказать, что не сталкивался с такими ситуациями ни в Голландии, ни в Англии, ни в России, - сказал Слуцкий.
Также тренер прокомментировал возможный каминг-аут (открытое и добровольное признание человеком своей принадлежности к сексуальному меньшинству) в российском футболе:
- Я думаю, что на данный момент к этому не готово ни общество, ни эти люди. Со всех сторон будет спокойнее, если обойдется без официальных публикаций. Причем речь идет не только о российском футболе. Уж, казалось бы, более толерантной страны в этом плане, чем Голландия, вообще трудно сыскать. Но я не знаю ни одного случая каминг-аута и в голландском футболе. В общем, я не стал бы выделять Россию, - разорвал шаблоны журналистов Слуцкий.
А ещё рулевой «Рубина» очень лестно отозвался о русских:
- Мы как нация, на самом деле, и более трудолюбивы, и более находчивы [по сравнению с англичанами и голландцами]. В находчивости нам просто нет равных в мире! Мы гораздо более стрессоустойчивы. Особенно в сравнении с голландцами — они абсолютно не держат даже малейший стресс.
Мы же многими поколениями ориентированы на то, чтобы хотя бы не было хуже. Как моя бабушка все время повторяла: «Лишь бы не было войны». [Европейцам же] все время хочется лучше, лучше, лучше. У них принципиально другие [представления о жизни].
Какой главный вывод из жизни в Европе я сделал? Если мы будем законопослушным государством, то будем лучшим государством в мире.
Защитник «Локомотива» рассказал, каково было играть против Роналду
Сегодня железнодорожники вышли из отпуска и прошли медосмотр. И пока интернет обсуждает новую причёску Антона Миранчука, благодаря которой братьев теперь будет намного проще различать, Владислав Игнатьев поделился ощущениями от игры против Криштиану в Лиге чемпионов:
поймала кинк на такие банданы еще в 2015, прошло пять лет, сменилось куча фандомов, а бандана меня до сих пор преследует pic.twitter.com/etpevvCLBx— беспрецедентный экспириенс (@kyrwa_co) January 7, 2020
- Отдыхал в Эмиратах, там были многие ребята из команды. Приехал туда с семьёй. В ходе сезона было мало времени, чтобы видеться с семьёй и родителями. В отпуске в футбол не играл, только мячиком жонглировал. Смотрел «Реал» – «Барселона», еле смогли найти трансляцию. Всегда болел за мадридцев из-за Роналду, а теперь, когда он ушёл, продолжаю за них болеть.
Раньше любил испанский чемпионат, а теперь больше итальянский. Роналду не получил «Золотой мяч» во многом из-за меня? Можно и так сказать. Играть против моего кумира было непередаваемо. Он очень резок, техничен – и это в 34 года! А его недавний прыжок… Никто не может повторить. Говорите, в Турине есть заведение, где мяч подвесили на ту высоту и все желающие пытаются допрыгнуть? В следующем отпуске я буду там. Не мог даже представить, что он бегает рядом со мной. Приятные ощущения, которые останутся на всю жизнь, - приводит слова Игнатьева «Чемпионат».
Хеведес может покинуть «Локо»?
Немецкие издания сообщают, что в защитнике заинтересован «Кёльн» - и вроде бы сам игрок не против остаться в Москве, но его семья склоняется к варианту с возвращением.
- Пусть они (немецкие СМИ) и комментируют, раз они отправляют его в «Кельн». Мне об этом ничего не известно, - прокомментировал ситуацию председатель совета директоров московского футбольного клуба «Локомотив» Анатолий Мещеряков «РИА-Новости».
И вроде можно было успокоиться (про «Эспаньол» и Смолова тоже писали), но генеральный директор красно-зелёных подтвердил информацию:
- Да, мы ведем переговоры, но больше пока ничего не можем сказать. Мы хотим найти хорошее решение как для игрока, так и для нашего клуба, - сказал Кикнадзе Goal.com.
Кстати, информацию на вопрос о возможном уходе ответил и Алексей Миранчук. Специфическим образом:
- Я не комментирую, братан, - такова была реплика полузащитника.
«Бизнес Online» объяснил, почему «Рубин» вряд ли договорится с Александром Соболевым из «Крыльев»
Последнюю неделю клубы РПЛ борются за двух нападающих отечественного производства – Николая Комличенко и Александра Соболева. Насчёт обоих активно интересуются «Рубин» и «Динамо».
Издание «Бизнес Online» отметило, почему Соболева в Казани почти наверняка не будет:
- Казанцы при этом вышли на руководство клуба, а не на агента игрока Павла Андреева, что создает трудности. Без участия представителей футболиста трансфер в России провести практически нереально. Кроме того, влияние Андреева в «Крыльях» очень значительное. В клубе около десятка его клиентов, среди которых российский костяк: Александр Анюков, Максим Канунников, Никита Чернов, Дмитрий Комбаров, Максим Карпов и другие.
«Крылья» не спешат продавать Соболева в «Рубин» даже после официального предложения с компенсацией. Помимо этого, за трансфер игрока предусмотрены и агентские выплаты, а также подписной бонус. На самом деле ценник за Соболева гораздо выше, чем 150 млн рублей в соглашении. «Рубин» не готов серьезно тратиться на посредничество, поэтому шансы на переход Соболева в казанский клуб на данный момент не очень высокие, - сообщает издание.
«Крылья» не спешат продавать Соболева в «Рубин» даже после официального предложения с компенсацией. Помимо этого, за трансфер игрока предусмотрены и агентские выплаты, а также подписной бонус. На самом деле ценник за Соболева гораздо выше, чем 150 млн рублей в соглашении. «Рубин» не готов серьезно тратиться на посредничество, поэтому шансы на переход Соболева в казанский клуб на данный момент не очень высокие, - сообщает издание.
По информации того же источника, Комличенко достаточно близок к переходу в казанскую команду, а вот интерес к экс-нападающему «Манчестер Сити» Бони – результат хорошей работы агентов.
Илья Шкурин = Ларссон?
Недавно шведский нападающий «Спартака» Ларссон рассказал, что хотел бы попробовать свои силы в Ла Лиге – в ситуации, когда у него не получается реализовать себя в десятой команде РПЛ, подобные заявления звучат странно.
Агент нападающего ЦСКА Ильи Шкурина выражает не менее серьёзные надежды. Правда, 20-летний форвард ещё не показал себя нигде, кроме как в чемпионате Белоруссии:
- В будущем Илье хотелось уехать именно на Запад. Честно скажу, мне как его менеджеру хочется, чтобы в перспективе он уехал в топ-чемпионат. Шкурин отлично владеет английским языком. На мой взгляд, у него нет проблем с адаптацией. Возможно, со стороны он выглядит не самым общительным, но скажу вам на своем примере: это проблемы тех, кто завис в прошлом веке и ничего не хочет менять в своем восприятии происходящего вокруг. Поэтому признаюсь, Илья даже не рассматривал вариантов перехода в клуб из нижней части таблицы РПЛ, хотя предложений хватало, - приводит слова агента Tribuna.com.