Бывший нападающий сборной России Александр Мостовой выступает за расширение Премьер-лиги до 18-ти команд.
Напомним, на собрании клубов РПЛ большинство проголосовали за увеличение РПЛ. Против выступили "Зенит" и "Спартак".
"Я за эту реформу. Что бы кто ни говорил. Что, мол, у нас много плохого, такого и сякого, - сказал Мостовой. - В огромной стране, где население - почти 150 миллионов, только 16 команд. Я от этого отталкиваюсь. В странах, чье население в три-четыре раза меньше, чем у нас, по 20 команд играют - и ничего, нормально. Кто-то говорит, что, да, у них финансовые возможности позволяют. А у нас что, проблемы с финансами? У нас тоже достаточно финансовых возможностей для футбола. Просто кому-то это не хочется, кому-то это не надо и кто-то это не любит. А вообще 18 команд - это хорошо", - передает слова Мостового корреспондент Rusfootball.info Виктория Яковлева.
Мостовой поддержал расширение РПЛ до 18 команд
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