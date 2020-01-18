Мостовой: в странах, чье население в несколько раз меньше, чем у нас, по 20 команд играют - и ничего, нормально

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой в интервью корреспонденту Rusfootball.info выразил отношение к расширению Премьер-лиги до 18-ти команд.
Фото: РПЛ
- Я за эту реформу. Что бы кто ни говорил. Что, мол, у нас много плохого, такого и сякого, - сказал Мостовой. - В огромной стране, где население - почти 150 миллионов, только 16 команд. Я от этого отталкиваюсь. В странах, чье население в три-четыре раза меньше, чем у нас, по 20 команд играют - и ничего, нормально. Кто-то говорит, что, да, у них финансовые возможности позволяют. А у нас что, проблемы с финансами? У нас тоже достаточно финансовых возможностей для футбола. Просто кому-то это не хочется, кому-то это не надо и кто-то это не любит. А вообще 18 команд - это хорошо.

- Как раз в регионах судьба финансирования команд зачастую зависит от интереса местных властей к футболу. Есть заинтересованность в футболе или нет.

- Да, в регионах у нас картина в этом отношении, конечно, гораздо хуже. И не только в футболе. И жизнь в регионах в десятки раз хуже. Одна из основных наших проблем в том, что у нас есть богатые и бедные, а средней прослойки, увы, нет. В других странах с населением во много раз меньше, чем у нас, допустим, в Италии, спокойно играют в серии "А" команды из городов с населением в сто тысяч. Ясно, что и зарплаты у них там не такие бешеные, но они почему-то играют. Почему у нас-то нельзя это сделать? Тем более после успешно проведенного чемпионата мира, наследием которого стали отличные стадионы и еще что-то. Я бы не удивился, если бы у нас и 20 клубов было. У нас огромная страна, поэтому ничего особенного здесь нет.

- И опасений, что уровень конкуренции в чемпионате снизится, у вас не возникает?

- Уровень чемпионата от этого не зависит. У нас многие живут оговорками, какими-то стереотипами. У нас одно время сравнивали "весна-осень" и "осень-весна". Никто не знал, в чем одно заключается, а в чем другое. Потом придумали, что когда мы перешли на другую схему, стали плохо играть. Что вы всё связываете? Играли у нас раньше. И не было ни зимы, ни весны, ни осени. Но играли же! У нас огромная страна, у нас множество возможностей и играть, и тренироваться.

Виктория Яковлева, Rusfootball.info


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