Полузащитник "Спартака" Андре Шюррле рассказал, что из-за бронхита стал играть хуже.
"Бронхит — главная причина. Проблемы начались ещё в августе. За день до матча с "Брагой" я заболел, меня знобило, кашлял. Из-за этого наутро поздно проснулся, на игру вышел с температурой. Перед "Зенитом" тоже чувствовал себя паршиво, но мне очень хотелось помочь команде. Когда ты на поле, ни о чём другом не думаешь, кроме игры. Но этим решением играть, а не лечиться я только усугубил ситуацию. Когда понял, что дальше так продолжаться не может, попросил паузу на лечение. Пока восстанавливался, растерял физическую форму – за 6-8 недель это элементарно сделать. Эта цепочка событий и привела к закономерному спаду в игре", - цитирует Шюррле "Чемпионат".
Шюррле перешел в "Спартак" летом 2019 года на правах аренды. Его контракт принадлежит "Боруссии Д". На его счету 13 матчей за "Спартак" и 1 гол.
Шюррле: бронхит - главная причина моего спада
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