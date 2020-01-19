"СЭ": Хубулов намерен получить от "Енисея" десять миллионов рублей за разрыв контракта

Как сообщает источник, хавбек Арсен Хубулов хочет получит от сибирского клуба десять миллионов рублей за расторжение контракта

Фото: ФК "Кубань"