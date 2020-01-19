По информации издания, полузащитник уже отправил письмо на имя директора красноярского клуба Алексея Ивахова.
Также сообщается, что у клуба сохраняются долги по премиальным за первую часть сезона.
"Енисей" ушел на зимний перерыв на 17-й строчке ФНЛ. Хубулов сыграл за красноярцев 16 матчей в текущем сезоне и забил один гол с пенальти.
Ранее футболист выступал за такие команды, как "Анжи", "Кубань" и "Алания".
"СЭ": Хубулов намерен получить от "Енисея" десять миллионов рублей за разрыв контракта
Как сообщает источник, хавбек Арсен Хубулов хочет получит от сибирского клуба десять миллионов рублей за расторжение контракта
Фото: ФК "Кубань"
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