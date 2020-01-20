"Ахмат" выразил свое доверие тренерскому штабу Шалимова

Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров сообщил, что главный тренер команды Игорь Шалимов продолжит свою работу в клубе.



Фото: ФК "Ахмат"

"Ахмат" занимает 12-е место в таблице, набрав 19 очков в 19 матчах. Шалимов возглавляет команду с осени 2019 года.



"У тренерского штаба полный кредит доверия, у нас нет сомнений в том, что все будет хорошо. Вопросов к тренерскому штабу у нас нет, доверие полное. Все спокойно, мы работаем", - цитирует Айдамирова