По сообщениям немецких СМИ, нападающий "Жилины" ещё может выбрать другой вариант продолжения карьеры.
Напомним, словак близок к переходу в "Гамбург", выступающий во второй Бундеслиге. Ранее переговоры с ЦСКА были сорваны агентом нападающего.
Теперь, по информации издания, есть вероятность, что Боженик вернётся к варианту с ЦСКА, предложение от которого "Жилину" устраивало.
Также сохраняется вероятность, что словацкий форвард останется в "Жилине".
В текущем сезоне в чемпионате Словакии Боженик забил три гола за 16 матчей.
Сообщалось, что армейцы предлагают за игрока 6 млн евро.
Bild: интересовавший ЦСКА Боженик может отказаться от перехода в "Гамбург"
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