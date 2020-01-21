Как сообщает издание, Жоаозиньо и Кардозу больше не входят в планы руководства московской команды. "Динамо" планирует расстаться с этими игроками в ближайшее время.
Напомним, что после назначения на пост главного тренера Кирилла Новикова Жоаозиньо не выходил на поле. Кардозу появлялся в текущем сезоне всего лишь в шести матчах РПЛ, большая часть которых состоялась ещё летом.
Также сообщается, что в клубе не уверены насчёт будущего в команде Каборе и Кирилла Панченко. Соглашения обоих игроков заканчиваются летом текущего года.
"Динамо" ушло на перерыв на восьмой строчке РПЛ. Осенью бело-голубые сменили Дмитрия Хохлова, при котором команда шла в зоне вылета, на Кирилла Новикова.
Сезон москвичи возобновят игрой против "Спартака" 29 февраля.
"Чемпионат": "Динамо" планирует попрощаться с Кардозу и Жоаозиньо, а также думает насчёт Панченко
По информации источника, бело-голубые планируют избавиться от некоторых игроков, а по нескольким позициям сомневаются
Фото: ДФЛ
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