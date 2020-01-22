- РФС благодарит экс-министра спорта Павла Колобкова и бывшего вице-премьера Ольгу Голодец. Павел Анатольевич и Ольга Юрьевна развивали российский футбол – в том числе массовый, детско-юношеский и женский. Готовили страну к крупным турнирам - ЧМ-2018 и Евро-2020. Желаем успехов! - говорится в сообщении, опубликованном в официальном твиттере РФС.
Напомним, Колобков и Голодец вместе с остальными членами кабинета министров ушли в отставку после Послания Президента Федеральному Собранию. Новым министром спорта стал Олег Матицин.
РФС поблагодарил ушедших в отставку Колобкова и Голодец
РФС выразил благодарность экс-министру спорта Павлу Колобкову и бывшего вице-премьера Ольгу Голодец за работу по развитию футбола.
Фото: твиттер РФС
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»