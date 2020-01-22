Бывший футболист "Зенита" Александр Спивак поделился мнением о ситуации с нападающим "Зенита" Александром Кокориным, которой должен перейти в "Сочи" на правах аренды.
Агент и отчим футболистом ранее заявил, что Кокорин не хочет переходить в "Сочи". При этом официально "Зенит" об уходе игрока пока не объявил.
"Главное, чтобы человек играл. Кокорин много пропустил, поэтому ему необходимо набрать игровую практику. Уверен, что он вернется. Действительно, некий отпечаток есть. Но если он будет хорошо играть, все это позабудется. И как сказал Станислав Черчесов, дорога в сборную России для него тоже открыта", - цитирует Спивака Sportbox.
Бывший игрок "Зенита" Спивак уверен, что Кокорин вернется в команду
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